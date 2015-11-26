Военное шоу и выставка армейского оружия пройдут в Уссурийске в субботу

Ежегодный фестиваль "Найди себя" состоится на территории спорткомплекса "Патриот"

Военное шоу. Фото: пресс-служба АПК

Жителей и гостей Приморья приглашают посетить ежегодный фестиваль "Найди себя", который пройдет в субботу, 18 мая, в спорткомплексе "Патриот" в Уссурийске, сообщает ИА PrimMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте внутренней политики, вход на мероприятие свободный для всех желающих.

В программе – выставки вооружения: современного и времен Великой Отечественной войны, военно-историческая реконструкция легендарных сражений, показательные выступления спецподразделений, презентации боевых и технических искусств, кинологическая выставка чемпионов разных пород. Здесь же можно будет отведать солдатской каши или сфотографироваться на фоне военной техники. Ключевым событием станет парад патриотических клубов.

Мероприятия по программе начнутся с 12.00, выставка вооружения откроется в 10.00. Специальный гость фестиваля – ансамбль "Голубые береты".

Все желающие также смогут пройти отбор на военную службу в пункте приема по любому направлению.