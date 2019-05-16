От зарплаты до зарплаты: у двух третей россиян нет "ни гроша" за душой

Эксперты выяснили, какие семьи могут позволить себе "скопидомство"

Тематическое изображение. Фото: Марина Померанцева

Две трети россиян не имеют сбережений. Эти данные были получены из опроса "Левада-центра". 30% респондентов не ждут, что со следующего года копить средства станет легче, чем сегодня. Только 11% уверены в обратном.

По данным социологов, 65% россиян не имеют никаких сбережений. Позволить себе копить деньги могут только семьи с высоким доходом. Большей частью такие живут в крупных городах.

В среднем финансовая подушка безопасности у 35% "зажиточных" семейств составляет 140-210 тысяч рублей. При этом половина относительно обеспеченных семей имеет резерв в размере лишь около 56,5 тысяч рублей.

Эксперты также выяснили, полагают ли россияне, что сейчас хорошее время для "скопидомства". По итогу опроса, выяснилось, что 32% респондентов считают, что — "плохое", 38% затруднились дать характеристику, а позитивно оценили нынешние реалии только 21% опрошенных.

Напомним, холдинг "Ромир" опубликовал результаты опроса, согласно которому семье из трёх человек для "нормальной" жизни достаточно месячного бюджета в 78 тысяч рублей. Четвертая часть опрошенных проживёт на 45-60 тысяч в месяц. 2% граждан утверждают, что справятся и при достатке в 20-30 тысяч рублей. Одновременно с этим 11% заявляют, что необходимо располагать средствами более 120-ти тысяч рублей, чтобы чувствовать себя уверенно и стабильно.

В "Ромире" считают, что жители России, в последнее время, реалистичнее планируют семейный бюджет.

Александр Мятов