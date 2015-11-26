Дальше будет только хуже: Синоптики Приморья дали прогноз до 20 мая

Мощный циклон принесет в край дожди от умеренных до сильных

Гроза. Фото: pixabay.com

Улучшения погоды в ближайшее время в Приморье не ожидается. Надвигающийся на край циклон принесет в регион дожди, особенно сильно стихия разыграется в понедельник, 20 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным портала "Примпогода", сегодня днем дожди задержатся на северо-западе Приморья, а в районах, удаленных от моря, прояснит, максимальные температуры достигнут +23…+30°C. На побережье существенных изменений в температурном фоне не произойдет. Будет прохладно, +9…+13°C.

На выходных большая территория Приморья окажется под влиянием гребня антициклона, ядро которого будет находиться над Тихим океаном. В субботу без существенных осадков, в воскресенье на север края будут влиять фронтальные разделы циклона, смещающегося с Амурской области на Хабаровский край. Здесь местами пройдут небольшие и умеренные дожди, отмечается на сайте Примгидромета.

Во Владивостоке в субботу, 18 мая, облачно с прояснениями, утром не исключён туман, морось. Минимальная температура воздуха +8...+10°C, максимальная +14...+16°C, в пригороде теплее на 3–4 градуса. В воскресенье облачно, местами моросящий туман. Усилится южный ветер. День будет немного прохладней субботы.

Однако разгул стихии придется на понедельник. Дожди различной интенсивности – от умеренного до сильного – пройдут на всей территории края. В некоторых районах ожидаются ливни с грозами.