Оплату за вывоз мусора с населения будут взимать по факту

Размеры тарифа в регионах разнятся в 27 раз

Минприроды РФ планирует уже к июню создать основу для перевода оплаты вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с расчета по нормативу на расчет по факту.

В настоящее время плата за вывоз мусора рассчитывается по формуле: тариф регионального оператора за перемещение одной тонны отходов, помноженный на норматив накопления. Зачастую эти нормативы устарели, завышены или, напротив, занижены.

"Мы будем активно внедрять и уже подготовили соответствующее решение правительственное, помимо такого подхода, [ввести] оплату по факту накопленного мусора, в первую очередь для жителей… К лету мы выпустим решение, которое позволит использовать не только такой подход, но и оплату по факту накопленного мусора", — цитирует представителя Минприроды ТАСС.

Ранее российские власти обещали снижение оплаты за вывоз ТКО тем, разделяет отходы.

Серьезное недовольство россиян вызвало повышение тарифа на вывоз ТКО с 1 января 2019 года. Размеры тарифов в разных регионах различаются в 27 раз. Генпрокуратура сообщила, что в шести регионах мусорная реформа еще не начала действовать. К работе в новых условиях оказались не готовы Бурятия, Забайкалье, Приморский и Хабаровский края, ЕАО и Курганская область

Собираемость платежей по всей стране за первый квартал едва превысила 50%.

Егор Тараруев