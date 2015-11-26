Ночь музеев по-приморски: истории яхт, икебана, сказки от музыкантов и французский акцент

Культурные пространства предложат публике программы на любой вкус и возраст

Ночь музеев. Фото: ИА PrimaMedia

Ночь музеев (12+) ежегодно становится самым оживленным, разнообразным и длительным культурным мероприятием Владивостока, прочно заняв свое место в событийном календаре 14 лет назад. Год от года площадок, готовых принимать посетителей до полуночи, становится все больше, а охват аудитории – все шире. В обзоре ИА PrimaMedia — владивостокские и иногородние локации Ночи музеев-2019.

Приморский музей имени В.К. Арсеньева

Все подразделения музея Арсеньева – главный корпус, мемориальный дом-музей семьи Сухановых, дом путешественника Арсеньева – 18 мая приглашают на постоянные и новые выставки, интерактивные программы, мастер-классы, тематические и авторские экскурсии. "Гвоздем" программы станет новая привозная выставка "100% Иваново", открывшаяся на днях в рамках длительного межмузейного проекта "Коллекционируя Россию". Выставка разместилась в залах третьего этажа главного корпуса, на ней представлен текстиль из коллекции Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина. Целый раздел выставки посвящён советскому агитационному текстилю 1920-1930 годов.

Зрителей всех возрастов приглашают и на долгожданные "Сказки с молоком" — уникальный проект музея Арсеньева. В этом году чтецами станут люди, известные не только во Владивостоке, но и далеко за его пределами: певица ЛюSea, фронтмен группы "Марлины" Денис Биндасов, вокалист Александр Пстыга, директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко и детская писательница Анастасия Орлова. Художник будет иллюстрировать чтение в режиме реального времени под музыку. Сказочные представления начнутся в полдень и будут идти до позднего вечера не только в музейных залах, но и на открытых площадках.

Желающие смогут совершить пешеходные прогулки по центру Владивостока с экскурсоводами. В дополнение к прежним маршрутам бюро "Время Города" подготовило две премьеры. В рамках "Ночи музеев" будут представлены новые экскурсии "История одной яхты" и "Архитектурный Владивосток. Взгляд дилетанта",– их проведет Лариса Дударовская. Полная программа Ночи музеев с прейскурантом опубликована на сайте учреждения.

Приморская государственная картинная галерея

Алеутская, 12

Партизанский проспект, 12

Акция "Ночь музеев" проходит в галерее в двенадцатый раз, ее девиз — "Алхимия искусства. Периодическая система музейных элементов". Тема выбрана неслучайно, 2019 год провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН международным годом периодической таблицы химических элементов, этому открытию исполнилось 150 лет. Гости узнают значения музейных символов, посетят алхимическую лабораторию и поучаствуют в опытах. Также с 17 до 0.30 в программе — театральные постановки, выступления танцевальных коллективов, новые концертные программы, мастер-классы, интерактивные программы, квесты и многое другое.

В программе "Ночи музеев – 2019" принимают участие студия Приморского драматического театра молодежи, студия исторического танца "Наследие", молодые актеры и музыканты Дальневосточного государственного института искусств, студия "Арлекин", музей занимательных наук Эйнштейна во Владивостоке. Дебютом станет выступление артистов Драматического театра тихоокеанского флота.



Ночь музеев в ПГКГ. Фото: предоставлено ПГКГ

Краевой центр народной культуры

Адрес: Пушкинская 25

18 мая в КЦНК пройдут бесплатные мероприятия для любителей фотографии. С 17 до 21 часа здесь будет проводиться винтажная фотосушка: интерактивная выставка фотографий под открытым небом. Принять участие могут все желающие, принесшие свои фотографии с целью обменять их на другие, которые понравятся.

Также в зале КЦНК состоятся две лекции: в 18.30 — "Живопись и кино в фотографии" от Натальи Скрипки, а в 20.00 — "Документальная фотография" от Евгении Кокуриной. В этот же день будет работать персональная выставка фотографий Нины Цукановой "Природа – мой мир".

"Артэтаж"

Океанский проспект, 9 /Адмирала Фокина, 25

"Артэтаж" в 15 и в 19 часов приглашает на экскурсии по выставочным залам, их проведет основатель и руководитель музея Александр Городний. Будут работать две выставки: "Белые одежды" скульптора Олега Батухтина и "Время ночь" Лоры Белоиван. Кроме того, с 16 до 18 часов гость из Японии Суда Хирико продемонстрирует искусство икебаны и чайной церемонии. Событие организовано совместно с Генеральным консульством Японии в г. Владивостоке. Вход на все мероприятия свободный.



афиша Ночи музеев в "Артэтаже". Фото: предоставлено "Артэтажом"

Галерея "Арка"

Светланская, 5

18 мая галерея "Арка" будет открыта для посетителей с 16 до 23 часов. В рамках Ночи музеев гаадерея совместно с организацией "Альянс Франсез-Владивосток" представит уникальную коллекцию из 479 оригинальных почтовых открыток, многие годы бережно хранившуюся в семье сотрудницы "Альянс Франсез-Владивосток" Леа Андре и являющуюся частью истории и жизни простой французской семьи из небольшой деревушки Сакне, расположенной в Бургундии.

Для жителей города — это редкий шанс увидеть свидетельства столетней давности: дневник

солдата, открытки с видами довоенного Парижа, а также оценить мастерство фотографов и

иллюстраторов начала ХХ века.



Фотография из коллекции Леа Андре. Фото: предоставлено галереей "Арка"

ЦСИ "Заря"



Проспект 100-летия Владивостока, 155, корпус 2

Центр современного искусства "Заря" в шестой раз примет участие в международной акции "Ночь музеев". Гостей мероприятия ждёт множество активностей, включая проект французского уличного художника Антуана Мартине, также известного как MioSHe.

"Ночь музеев" в ЦСИ "Заря" начнется в полдень 18 мая и закончится в 02:00. В роли приглашенных кураторов выступят художники Роман Иванищев и Ксения Фролова (группировка Hero4Hero, Владивосток).

В рамках акции пройдут выставки, экскурсии, обширная образовательная программа, кинопоказы, концерты и перформансы. Детей ждут творческие мастер-классы, лекции и подвижные игры на открытом воздухе.

На крыше одного из цехов также пройдет так называемый фримаркет, куда все желающие смогут принести ненужные вещи — одежду, аксессуары, книги, домашнюю утварь или бесплатно взять что-то понравившееся. Единственное условие: все вещи должны быть в удовлетворительном состоянии, целыми и чистыми.

Художник Антуан Мартине (MioSHe), приехавший во Владивосток по инициативе Французского Института в Санкт-Петербурге и при поддержке Посольства Франции в рамках совместного проекта центра "Альянс Франсез-Владивосток" и ЦСИ "Заря", распишет стену справа от главного входа в цех № 2. На ней он изобразит ствол огромного кедра, который несут пятеро рабочих. Это дань уважения природе, но также и тяжелому человеческому труду и созидательной деятельности.

Афиша Ночи музеев в ЦСИ "Заря". Фото: предоставлено ЦСИ "Заря" Работа Антуана Мартине. Фото: предоставлено ЦСИ "Заря" 1 / 2

Музей города Находка

Ул. Владивостокская, 6

В Находке Ночь музеев совпадет с днем рождения города. Желающие культурно отпраздновать 69-ю годовщину основания Находки смогут прийти в исторический центр и рассчитывать на разнообразные развлечения: квесты, ярмарку, мастер-классы, состязания в дартс, виуторину с призами, экскурсию "Путешествие в историю Находки". Будет организован интерактив "Об удэгейцах и не только", в детском уголке "Кораблик" предложат игры для малышей. В 20.00 запланирован концерт студии Dalso max. До 22 часов посетителей музея будет встречать шаман с предсказаниями. Любители компьютерных игр окунутся с 90-е с программой "Ретро-гейм" на Windows"98.



Ночь музеев в Находке. Фото: предоставлено музеем г. Находка

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.