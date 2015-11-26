Мусорный срок: сортировать отходы на спецзаводе Владивостока будут осужденные

Острую нехватку кадров на предприятии решили устранять за счет спецконтингента

Вставшим на путь исправления доверяют сортировку и переработку мусора. Фото: Виталий Гречанюк, ИА PrimaMedia

Летом 2019 года сортировкой мусора на муниципальном предприятии во Владивостоке займутся осужденные из колонии-поселения № 49. Корреспондент ИА PrimaMedia выяснил подробности совместного пилотного проекта Спецзавода №1 и руководства главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю.

Прежде всего, начальник управления Вадим Версткин встретился с представителями предприятия, а 16 мая на завод приехали начальник КП-49 со своим заместителем, руководитель отдела трудовой адаптации осужденных и врио главного инженера ГУФСИН, заместитель начальника режима и надзора. Детально обсудили, сколько новых необычных работников появится на спецзаводе, кто и как их будет контролировать, где они смогут пообедать и элементарно помыть руки, сходить в туалет. Еще один важный момент – безопасность.

"На сортировочной линии спецзавода №1 по улице Холмистая мы испытываем острую нехватку кадров на сортировочной линии, так что это будет пилотный проект с ГУФСИН. Мы выделим под этот проект отдельную линию: соответственно, всех осужденных, которых привлечем, изолируем от всего комплекса. Поэтому с точки зрения безопасности, конечно, все нормы и требования будут полностью соблюдены. Но привлекаться будут исключительно осужденные колоний-поселений: то есть те, кто не совершал тяжких преступлений. Даже в случае, если на ленте сортировки твердых отходов попадутся какие-то колющие, режущие предметы, — при возвращении в колонию работников все равно будут подвергаться тотальному контролю", — отметил советник директора спецзавода Сергей Лазарев.

Сейчас стороны согласовывают договор о предоставлении рабочей силы из 49-й колонии, которая находится на улице Выселковой, 48. Ориентировочно в июле запустят проект. Наблюдать за спецконтингентом сначала будут лично представители ФСИН, а потом – с помощью видеокамер.

"Изначально планируется трудоустроить до десяти осужденных. Их заработная плата на спецзаводе будет не менее МРОТ (с 1 января 2019 года в России он составляет 11280 рублей – прим.ред.). Кроме того, в двух исправительных учреждениях в Приморье уже организована переработка вторичного сырья – в основном пластика. В одном из подразделений из него получают крошку, а в другом производят полимерную брусчатку. На этих участках трудоустроено 36 осужденных со среднемесячной заработной платой в среднем 5,5 тысячи рублей", — рассказала начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН Алла Мега.

На Спецзаводе № 1 считают очень успешным опыт переработки использованного пластика на территории самих колоний. Теперь, по словам Сергея Лазарева, есть планы задействовать спецконтингент и на переработке других уже отсортированных отходов.