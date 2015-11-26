"Мне все отказали": приморцы обсуждают ситуацию с девушкой на трассе

Автомобилистка рассказала, что над ней все посмеялись
Это интересно 13:43
Автомобилистка. Фото: pixabay.com

Жительница одного из городов Приморского края рассказала, что на ее авто упала ветка, которая повредила транспортное средство. Женщина попыталась выяснить, кто за это отвечает, однако над ней все посмеялись. Не остались в стороне и пользователи социальных сетей, которые горячо обсудили произошедшее с дамой.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появилось сообщение от подписчицы. В нем женщина рассказывает, что с ней приключилась не очень приятная ситуация — на ее авто упала ветка. Казалось бы, рядовой случай, однако в результате инцидента ее транспортное средство было повреждено. Однако когда автомобилистка попыталась выяснить, кто несет ответственность за падающие ветки, над ней только посмеялись.

"Стала звонить в разные службы нашего города. В компании ответственной за спил деревьев сказали: "Ни чем помочь не можем". Страховая сказала не их случай. В Гаи посмеялись, сказав, что авто на ходу, пострадавших нет, это не к ним", — сообщила подписчица.

Она также добавила, что ей посоветовали обратиться в 02, но и там ее ситуацию не восприняли всерьез, однако данные записали и даже пообещали, что с ней свяжется участковый.

Подписчики паблика тоже не смогли остаться в стороне и горячо обсудили произошедшее с автомобилисткой.

"Сегодня возможно голубь, оставил подарок на крыше и капоте. Звонил во все инстанции, спрашивал, кто ответственный за сею ситуацию... Кто компенсирует мойку авто...?"

"Фиксируйте ущерб, определяйте ответчика за содержание того дерева и в суд".

"В если молния ударит? В электросеть бежать писать жалобу?"

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