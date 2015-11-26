Во Владивостоке из-за "ЗаБега" изменят схему движения 14 автобусов

Схема движения 14 автобусов изменится 19 мая в связи с проведением в городе всероссийского полумарафона "ЗаБег" во Владивостоке. Среди них автобусы № 1, 4, 13, 24, 31, 49, 55, 66, 74, 76, 77, 79, 82 и 98Д, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Схема движения общественного транспорта. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Автобус № 1
Временная схема движения:
"Седанка – Фуникулёр – Седанка"
Автобус № 4
Временная схема движения:
"Автовокзал – Луговая – Калинина – Диомид – Калинина – Луговая – Автовокзал"
Автобус № 13
Временная схема движения:
"Луговая – Змеинка – Луговая"
Автобус № 24
Временная схема движения:
"Луговая – Баляева – ДСК – Таксопарк – Камская – проспект 100-летия Владивостока – Фанзавод"
Автобус № 31
Временная схема движения:
"Бухта Тихая – Луговая – Авангард – Луговая – Бухта Тихая"
Автобус № 49
Временная схема движения:
"Окатовая" — "Терешковой" — "Вилкова" — "Луговая" — "Авангард" — "Луговая"
Автобус № 55
Временная схема движения:
"Диомид – Луговая – Диомид"
Автобус № 66
Временная схема движения:
"64 микрорайон – Авангард – 64 микрорайон"
Автобус № 74
Временная схема движения:
"Приморский океанариум" — ул. Бархатная – ул. Басаргина – ул. Борисенко – ул. Сахалинская – ул. Фадеева – ул. Луговая – Баляева
Автобус № 76
Временная схема движения:
"Приморский океанариум" — ул. Бархатная – ул. Басаргина – ул. Борисенко – ул. Сахалинская – Бухта Тихая
Автобус № 77
Временная схема движения:
"Приморский океанариум" — ул. Бархатная – ул. Басаргина – ул. Борисенко – ул. Сахалинская –
ул. Фадеева – ул. Луговая – ул. Стрелочная – ул. Снеговая – проспект 100-летия Владивостока – ул. Русская – Автовокзал
Автобус № 79
Временная схема движения:
"Бухта Тихая – Фадеева – Баляева – 3-я Рабочая – проспект Красного Знамени – Гоголя – Фуникулёр – Изумруд"
Автобус № 82
Временная схема движения:
"Завод "Варяг" – Камская – Баляева – Луговая – Диомид – Калинина – Баляева – Завод "Варяг"
Автобус № 98 Д
Временная схема движения:
"Луговая — Снеговая Падь – Первая Речка – Изумруд – Первая Речка – Снеговая Падь – Луговая"