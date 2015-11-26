Во Владивостоке из-за "ЗаБега" изменят схему движения 14 автобусов

Такие меры примут по причине перекрытия центральных улиц, а также Золотого моста (СПИСОК)

Автобус. Фото: ИА PrimaMedia

Схема движения 14 автобусов изменится 19 мая в связи с проведением в городе всероссийского полумарафона "ЗаБег" во Владивостоке. Среди них автобусы № 1, 4, 13, 24, 31, 49, 55, 66, 74, 76, 77, 79, 82 и 98Д, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.



Схема движения общественного транспорта. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Автобус № 1

Временная схема движения:

"Седанка – Фуникулёр – Седанка"

Автобус № 4

Временная схема движения:

"Автовокзал – Луговая – Калинина – Диомид – Калинина – Луговая – Автовокзал"

Автобус № 13

Временная схема движения:

"Луговая – Змеинка – Луговая"

Автобус № 24

Временная схема движения:

"Луговая – Баляева – ДСК – Таксопарк – Камская – проспект 100-летия Владивостока – Фанзавод"

Автобус № 31

Временная схема движения:

"Бухта Тихая – Луговая – Авангард – Луговая – Бухта Тихая"

Автобус № 49

Временная схема движения:

"Окатовая" — "Терешковой" — "Вилкова" — "Луговая" — "Авангард" — "Луговая"

Автобус № 55

Временная схема движения:

"Диомид – Луговая – Диомид"

Автобус № 66

Временная схема движения:

"64 микрорайон – Авангард – 64 микрорайон"

Автобус № 74

Временная схема движения:

"Приморский океанариум" — ул. Бархатная – ул. Басаргина – ул. Борисенко – ул. Сахалинская – ул. Фадеева – ул. Луговая – Баляева

Автобус № 76

Временная схема движения:

"Приморский океанариум" — ул. Бархатная – ул. Басаргина – ул. Борисенко – ул. Сахалинская – Бухта Тихая

Автобус № 77

Временная схема движения:

"Приморский океанариум" — ул. Бархатная – ул. Басаргина – ул. Борисенко – ул. Сахалинская –

ул. Фадеева – ул. Луговая – ул. Стрелочная – ул. Снеговая – проспект 100-летия Владивостока – ул. Русская – Автовокзал

Автобус № 79

Временная схема движения:

"Бухта Тихая – Фадеева – Баляева – 3-я Рабочая – проспект Красного Знамени – Гоголя – Фуникулёр – Изумруд"

Автобус № 82

Временная схема движения:

"Завод "Варяг" – Камская – Баляева – Луговая – Диомид – Калинина – Баляева – Завод "Варяг"

Автобус № 98 Д

Временная схема движения:

"Луговая — Снеговая Падь – Первая Речка – Изумруд – Первая Речка – Снеговая Падь – Луговая"