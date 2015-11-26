Ливни, которые обрушатся на Приморье, могут вызвать наводнения

Синоптики назвали районы, где реки могут выйти из берегов с наибольшей вероятностью
Общество 17:43
Дожди. Фото: ИА PrimaMedia

Реки могут выйти из берегов из-за сильных дождей, которые прогнозируют синоптики на 20 мая. Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский районы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

"В связи с прогнозируемыми на 20 мая умеренными и сильными дождями, на реках Приморья возможно формирование дождевых паводков с подъёмом уровня воды на реках бассейна Японского моря на 0,6–1,2 м, на реках бассейнов р. Уссури и оз. Ханка до 0,5 метров", — говорится в сообщении.

Напомним, что в начале следующей недели гребень антициклона над Охотским морем разрушиться, и на юг Хабаровского края выйдет циклон, фронты которого вызовут в Приморском крае дожди. В отдельных районах ожидаются ливни, грозы.

Температурный фон ночью останется прежним, но днем температура воздуха понизится до +12…+23°C.

В середине недели фронты покинут территорию края, дожди прекратятся и прояснит. За фронтами вторгнется прохладная воздушная масса и в Приморье похолодает.

Во Владивостоке в начале следующей недели пасмурно и дождливо. Временами туман. В ночные часы +8…+10°C, днем +12…+15°C. В середине недели прояснит, туман рассеется. Ночью немного похолодает, а днем потеплеет.

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