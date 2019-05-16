Пять кило в одни руки и многотысячные штрафы: обнародованы 4 новых правила рыбалки

Новый закон для рыбаков-любителей вводит несколько ограничений
Общество 17:55
Тематическое изображение. Фото: ИА PrimaMedia

С этого года в России начал действовать новый закон о любительской рыбалке. Закон вводит несколько важных правил. Так, ловить рыбу можно бесплатно, но есть ограничения по норме вылова.

Разрешения на любительский лов рыбы не требуются, рассказал РГ заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов. Второе — плата за рыбалку вводиться не будет. Остаются так называемые рыболовные участки, куда рыбаков пускают за деньги. Но это временно — от них решено отказаться, полностью такие огороженные части берега исчезнут к 2021 году.

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Еще одно правило — бесплатная и свободна рыбалка не значит "ловлю, что хочу". Есть жесткие ограничения. В каждом регионе установлены нормы суточного вылова рыбы. Они зависят от субъекта РФ и в среднем составляют от 5 до 10 кг на человека за одну рыбалку. В дальнейшем должны появиться и нормы вывоза рыбы, вероятно, этот показатель будет равен трем суточным нормам вылова, рассказал замглавы Росрыболовства. Забрать можно будет столько рыбы, сколько человек бы выловил за три дня. Остальную придется отпустить.

За улов сверх нормы положен штраф. Его размер зависит также от сроков лова, вида рыбы, ее "габаритов", пояснил Соколов, мальков ловить нельзя. По его словам, также значительно выросли штрафы за вылов запрещенных видов рыбы, например, осетровых: "Это сотни тысяч рублей по осетровым".

И последнее правило, оно действовало и раньше — запрет на использование сетей, кроме некоторых регионов в Сибири и Дальнем Востоке. При этом, там где действует исключение, теперь есть требования к сетям — они должны быть промаркированы и четко идентифицируемы, резюмировал Соколов.

Анна Кольцова

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