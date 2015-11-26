Как не остаться "на мели" во время отпуска, рассказал финансовый эксперт

Он рекомендовал начинать копить деньги на отдых за 6-9 месяцев до отпуска
Общество 16:45
Как не остаться "на мели" во время отпуска, рассказал финансовый эксперт. Фото: ИА PrimaMedia

Как не остаться "на мели" во время отпуска, рассказал эксперт. Планируя отпускные расходы стоит придерживаться формулы, дополнительно оставляющей в запасе треть финансовых средств от рассчитанных общих трат на отдых.

Советы о планировании бюджета на отпуск дал замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

"Планируя отпуск, нужно посчитать возможные расходы, исходя из цен на перелеты, проживание, питание, страховку и так далее в той стране или городе России, куда вы планируете поехать. После предварительного расчета прибавьте еще 30% — это и будет ваш бюджет на отпуск", — цитирует эксперта РИА Новости. "Можете поддаваться на спонтанные траты сколько угодно, но в рамках выделенного бюджета на них. Большие траты в отпуске, например, покупку дорогой одежды или украшений, лучше делать на отдельные деньги вне отпускного бюджета", — подчеркнул Макаров.

Отдельная сумма, по его мнению, должна быть выделена на внезапные расходы и "хотелки". Не стоит тратиться на безудержный "гулеж" и сувениры, которые по возвращении домой могут оказаться совершенно ненужными и будут пылиться в шкафу, а впоследствии отправятся на свалку.

Начинать копить деньги на отпуск нужно начинать за 6-9 месяцев, как вариант — заранее приобретать билеты и бронировать проживание. Лучше избежать использования на отдыхе кредитных карт, чтобы по возвращении избежать финансового цейтнота, а также заранее изучить условия обслуживания и тарифы карт для международных платежных систем.

"Обратите внимание на комиссии за снятие наличных через банкоматы, выясните, есть ли ограничения по географическому использованию карт, изучите курсы, по которым будет проходить конвертация. Лучше вообще избежать конвертации и отправиться в заграничное путешествие с валютной картой", — советует Макаров. Стоит запастись и наличностью, чтобы подстраховаться на случай потери или блокировки карты, а валюту следует покупать постепенно и заранее, чтобы возможные колебания курса не стали неприятным сюрпризом перед отпуском.

Егор Тараруев

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