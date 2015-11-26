Центробанк готовит реформу негосударственных пенсионных фондов

Часть россиян может остаться без пенсий. Фото: ИА PrimaMedia

Очередная реформа системы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) подготовлена Банком России. Она была вызвана резким снижением доходности, показанной этими фондами.

Как выяснилось, по итогам 2018 года половина НПФ заработала своим клиентам меньше уровня официальной инфляции (4,3% по оценкам Росстата), таким образом просто потеряв деньги своих вкладчиков. Убытки от 10% до 15% разнесли по счетам клиентов даже крупные НПФ — "Будущее", "Сафмар", "Доверие", "Социальное развитие" и "Образование".

Центробанк намерен провести эксперимент на пенсионных резервах — он разрешит НПФ самостоятельно инвестировать средства, без участия управляющих компаний. если эксперимент будет признан успешным, он распространится на все пенсионные накопления россиян.

"Мы рассматриваем это как первый шаг для того, чтобы НПФ нарастили собственную компетенцию по разработке стратегии инвестирования пенсионных средств", — цитирует первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина ТАСС.

Сейчас без помощи УК фонды могут инвестировать средства пенсионных резервов только в ограниченный список активов — банковские активы, госбумаги, инвестиционные паи ПИФов, недвижимость. После принятия указания фонды смогут сами инвестировать резервы в любые активы, разрешенные для инвестирования.

Егор Тараруев