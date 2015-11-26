Александр Кушнир очаровал владивостокскую аудиторию рассказом о Майке Науменко и БГ

На лекцию о культовых фигурах русского андеграунда пришли свидетели той эпохи

Лекция Александра Кушнира в билиотеке "БУК". Фото: ИА PrimaMedia

Известный музыкальный продюсер и автор нескольких книг о легендарных фигурах отечественной рок-сцены Александр Кушнир выступил сегодня в молодежной библиотеке "БУК"с лекцией, посвященной Майку Науменко. Встреча стала частью программы фестиваля "ЛиТР", сообщает ИА PrimaMedia.

Для Александра Кушнира Владивосток – важный город, и не только из-за "Мумий Тролля", которому продюсер уделил немало внимания в период восхождения группы на вершину популярности. В 1996 году Кушнир приезжал сюда на фестиваль Владироксток, где хэдлайнером выступал Юрий Шевчук. Два года назад выпал еще один случай побывать во Владивостоке – тогда лекцией Кушнира об Илье Кормильцеве открывался в новом помещении клуб "Контрабанда". Продюсер дорожит дружбой с владивостокцами – и старые друзья пришли на его лекцию о Майке. Пришли и те, кто сам был свидетелем эпохи расцвета доперестроечного рок-андеграунда. Внимательно слушали рассказ и молодые люди, для которых имена Майка, БГ, Тропилло – это культурные символы давно ушедшего времени. Рассказ об эпохе, полной мифов, авантюр, открытий, веселья и риска, органично дополняли редкие архивные видеозаписи отличного качества, которых не найти в интернете. Речь в лекции шла не только о биографии Михаила Науменко и группы "Зоопарк", но и о многих других знаковых персонажах и событиях конца 80-х.

— Я был одним из тех, кто захотел купить билет на фестиваль в Подольске в 1987 году – именно его называют "советским Вудстоком", "Зоопарк" там был хэдлайнером второго дня, — рассказал Александр Кушнир. – И очередь за билетами на этот фестиваль стала одним из самых ярких впечатлений для меня на всю жизнь. Она заворачивалась кругом в несколько раз, как слоеная булочка, и никакая тогдашняя очередь в мавзолей не выдержала бы такого сравнения!

Лекция Александра Кушнира в билиотеке "БУК". Фото: ИА PrimaMedia Лекция Александра Кушнира в билиотеке "БУК". Фото: ИА PrimaMedia Лекция Александра Кушнира в билиотеке "БУК". Фото: ИА PrimaMedia Лекция Александра Кушнира в билиотеке "БУК". Фото: ИА PrimaMedia Лекция Александра Кушнира в билиотеке "БУК". Фото: ИА PrimaMedia Лекция Александра Кушнира в билиотеке "БУК". Фото: ИА PrimaMedia Лекция Александра Кушнира в билиотеке "БУК". Фото: ИА PrimaMedia Лекция Александра Кушнира в билиотеке "БУК". Фото: ИА PrimaMedia Лекция Александра Кушнира в билиотеке "БУК". Фото: ИА PrimaMedia Лекция Александра Кушнира в билиотеке "БУК". Фото: ИА PrimaMedia Лекция Александра Кушнира в билиотеке "БУК". Фото: ИА PrimaMedia Лекция Александра Кушнира в билиотеке "БУК". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 12

После лекции о легендах 80-хпродюсер рассказал корреспонденту ИА PrimaMedia о новых планах, связанных с Владивостоком на ближайшие месяцы. Фестиваль молодых независимых групп "Индюшата", который Кушнир курирует уже около 30 лет, в этом году выиграл президентский грант. Это даст организаторам возможность проехать по стране и организовать отборочные туры в разных городах. Владивосток станет одним из них. Поэтому следующий вояж команды "Кушнир Продакшн" в город у моря состоится уже в августе.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.