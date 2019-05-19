Элитные яхты, катера и регата: Vladivostok Boat Show проходит во Владивостоке

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Элитные яхты, катера и регата: Vladivostok Boat Show проходит во Владивостоке

Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show проходит в эти дни во Владивостоке. Помимо выставки яхт, катеров, различной техники и снаряжений в краевом центре проводится парусная регата и развлекательные мероприятия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Главным местом проведения Vladivostok Boat Show традиционно стала площадка яхт-клуба "7 футов". Здесь с раннего утра сотни гостей. Жители и гости Владивостока приходят посмотреть на представленные яхта и катера, сфотографироваться на их фоне, поддержать спортсменов, принимающих участие в регате. Выставка работает с 17 по 19 мая.

Отметим, что в выставке в этом году принимают участие компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а также стран Азиатско-Тихоокеанского Региона. "Vladivostok Boat Show" –статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2018 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 7 тысяч человек.

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