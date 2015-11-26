Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за циклона

В понедельник, 20 мая, в южных и восточных районах края ожидается очень сильный дождь
Общество 11:17
Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Штормовое предупреждение объявлено в южных и восточных районах Приморья. Во второй половине ночи и днем 20 мая в южных и восточных районах края ожидается очень сильный дождь с количеством 50 мм, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примгидромета.

На других территориях края пройдет дождь, местами сильный с количеством 15-40 мм. В отдельных районах ожидается гроза, усиление ветра до 17-22 м/с, на побережье порывами до 27 м/с.

На реках возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды на реках бассейна Японского моря на 0,6-1,2м, на реках бассейнов р. Уссури и оз. Ханка до 0,5м.

Наиболее паводкоопасные районы с возможными резкими подъемами уровня воды на малых водотоках и подтоплениями низких мест – Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский.

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