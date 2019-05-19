"Ночь Музеев" во Владивостоке: выставки, лекции, экскурсии и мастер-классы

Музеи Владивостока вновь открылись для горожан под покровом темноты в минувшую субботу, 18 мая в рамках международной акции, которая проводится в столице Приморья уже в 14-й раз. С каждым годом она привлекает тысячи желающих приобщиться к истории и искусству в необычное время, сообщает ИА PrimaMedia.

В музее Арсеньева помимо традиционных экспозиций горожане смогли увидеть выставку "Коллекционируя Россию: 100% Иваново", на которой были выставлены ивановские ситцы. В Музее Города традиционно читали "Сказки с Молоком". Экскурсии и различные мастер-классы устроили в этот день в Доме-музее чиновника Суханова и Доме-музей В.К.Арсеньева.

19.05.2019