"Ночь Музеев" во Владивостоке: выставки, лекции, экскурсии и мастер-классы

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"Ночь Музеев" во Владивостоке: выставки, лекции, экскурсии и мастер-классы

Музеи Владивостока вновь открылись для горожан под покровом темноты в минувшую субботу, 18 мая в рамках международной акции, которая проводится в столице Приморья уже в 14-й раз. С каждым годом она привлекает тысячи желающих приобщиться к истории и искусству в необычное время, сообщает ИА PrimaMedia.

В музее Арсеньева помимо традиционных экспозиций горожане смогли увидеть выставку "Коллекционируя Россию: 100% Иваново", на которой были выставлены ивановские ситцы. В Музее Города традиционно читали "Сказки с Молоком". Экскурсии и различные мастер-классы устроили в этот день в Доме-музее чиновника Суханова и Доме-музей В.К.Арсеньева.

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