История Приморского края в 10-ти памятниках

Памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Фото: ИА PrimaMedia

События, оставившие свой след в металле и камне - в материале ИА PrimaMedia

Достоверно подтвержденное появление человека на территории современного Приморского края произошло 30 тысяч лет назад. Здесь существовали и сменяли друг друга древние государства, за почти 160 лет своей "российской" истории богатый край пережил множество ярких событий и ответственных периодов, став неотъемлемой частью великой страны и ее главным форпостом на Тихом океане. Почти каждая важная веха в жизни края оставила свой след в памятниках.

ИА PrimaMedia напоминает читателям о ключевых этапах жизни края через призму памятников, которые им посвящены.

Следы древних государств

Объект: Краснояровское городище

Где находится: село Утесное Уссурийского района



Краснояровское городище. Фото: ИА PrimaMedia

В период средневековья на территории Приморья существовали тунгусские государства Бохай и Цзинь (Золотая империя). В 500 годах нашей эры Приморье заселили племена сумо моэх, которые образовали первое в истории края государство. В VIII веке оно стало называться Бохай, но существовало недолго (698-926 гг.). В начале X века государство Бохай было уничтожено кочевыми монгольскими племенами. Территория была разграблена и лежала в запустении.

В результате объединения хэйшуй моэх, которые с Х века носят название чжурчжени, образовалось новое государство Цзинь, или Золотая империя, просуществовавшее до 1234 года. Это государство проводило воинственную политику, в результате ей удалось подчинить себе весь Северный Китай. Закат империи Цзинь наступил в XIII веке из-за монгольских нашествий. Наличие других государств на территории Приморского края историки не обнаружили.

Главным памятником последнему средневековому государству на территории Приморья является Краснояровское городище, расположенное в окрестностях села Утёсное недалеко от Уссурийска. Городище идентифицируется археологами с Верхней столицей чжурчжэньского государства Восточное Ся городом Кайюанем. На городище, расположенном на одноименной сопке, сохранились оборонительные валы длиной около 8 км и высотой до 5 метров, цитадель и остатки водоёмов, запасы каменных ядер. Вся территория города изрезана террасовидными площадками, на которых находились административные здания под черепичной крышей и жилища.

На городище уже собран богатый археологический материал. Например, здесь были впервые обнаружены предметы защитного вооружения: три шлема и панцирь, что дало возможность реконструировать важную часть экипировки чжурчжэньского воина. В настоящее время археологи продолжают работу на городище, иногда радуя научное сообщество новыми открытиями и находками.

Основание Владивостока

Объекты: памятник и могила основателя города, графа Н.Н. Муравьева-Амурского, стела "Основателям Владивостока"

Где находятся: центр Владивостока

Памятник на месте захоронения основателя Владивостока, графа Н.Н. Муравьева-Амурского. Фото: ИА PrimaMedia Стела "Основателям Владивостока". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Основание Владивостока, без сомнений, стало мощнейшим толчком к бурному освоению всего Приморского края. Подходящее место для будущего форпоста России на Тихом океане нашел лично генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский. В 1859 году, обходя на корабле берега залива Петра Великого, он обратил особое внимание на хорошо укрытую бухту. Предложив назвать ее Золотым Рогом, генерал-губернатор приказал основать на берегах этой бухты военный пост, а также велел поименовать его Владивостоком.

Спустя год, 20 июня 1860 года военный транспорт "Маньчжур" неспешно входил в бухту Золотой Рог, чтобы высадить на берег первых поселенцев. Командир транспорта капитан-лейтенант Алексей Карлович Шефнер, осмотрев в подзорную трубу живописную местность и облюбовав для стоянки небольшую бухточку у подножья южного склона прибрежного хребта, приказал спустить на воду шлюпку. Сойдя в нее вместе с прапорщиком Н.В. Комаровым, Шефнер распорядился грести вдоль берега, чтобы выбрать участок, наиболее подходящий для высадки прибывших сюда на корабле сорока солдат третьей роты 4-го Восточносибирского линейного батальона. Вскоре удобное место было найдено, и солдаты начали перебираться на сушу. В вахтенном журнале "Маньчжура" об этом событии 20 июня 1860 года была сделана следующая запись: "Сего числа отправлено на берег — один обер-офицер, 2 унтер-офицера и 37 человек рядовых 4-го линейного батальона для занятия поста". Так был основан военный пост Владивосток.

Через месяц после первой высадки на берег в бухту Золотой Рог пришел винтовой корвет "Гридень" под командованием капитан-лейтенанта Г.Х. Эгершельда. Корвету была поставлена задача нести охрану поста Владивосток и обеспечивать гарнизон необходимыми припасами. Штурманская команда по заданию Эгершельда провела промеры бухты. На географической карте, составленной по результатам измерений лейтенантом П.Ф. Чуркиным, впервые появились новые названия: "Гавань и пост Владивосток", "Бухта Золотой Рог", "Мыс Эгершельда", "Мыс Чуркина". В последующие годы пост продолжал строиться и расширяться, а в 1880 году получил статус города.

Во Владивостоке чтят основателей города. В честь Н.Н. Муравьева-Амурского назван полуостров, на котором располагается Владивосток, в честь него названа одна из городских улиц. На владивостокской земле покоится и прах генерал-губернатора Восточной Сибири: в 1990 году останки Муравьева-Амурского были доставлены в столицу Приморья с Парижа и захоронены в историческом центре Владивостока. Рядом с могилой 2 июля 2012 года был торжественно открыт памятник графу. Скульптура работы Константина Зинича изображает генерал-губернатора в парадном кителе со свитком в руке — Айгунским договором.

Удостоились монумента и сооснователи города — первыми высадившиеся на владивостокский берег с "Маньчжура" 28 солдат 3-й роты 4-го линейного Восточно-Сибирского батальона, два унтер-офицера и один обер-офицер. 125 лет спустя в месте высадки (территория Корабельной набережной) была торжественно отрыта 14-метровая стела "Основателям Владивостока", которая напоминает форштевень транспорта "Маньчжур".

Визит во Владивосток будущего императора Николая II в 1891 году

Объекты: Триумфальная арка Цесаревича, памятник адмиралу Г.И. Невельскому

Где находятся: центр Владивостока

Памятник адмиралу Г.И.Невельскому во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Триумфальная арка цесаревича во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Визит во Владивосток будущего последнего русского императора Николая II стал одним из ярчайших событий в истории города. Именно во Владивостоке будущего самодержца ждала главная миссия его кругосветного путешествия — закладка Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути (будущего Транссиба). Великой дороги, которая соединила две России — европейскую и тихоокеанскую. Приезд цесаревича во Владивосток имел и огромное символическое значение — отец Николая, император Александр III таким образом хотел подчеркнуть стремление России закрепиться на Востоке и интегрироваться в Азию.

Пребывание престолонаследника во Владивостоке оставило городу ряд объектов, символизирующих об этом событии.

Главным из которых является Триумфальная арка или Николаевские триумфальные ворота, воздвигнутые в центре города к прибытию цесаревича.

Объект начали сооружать напротив Адмиральской пристани за пять месяцев до прибытия Николая во Владивосток. И 12 мая 1891 года под сводами арки городской голова Маковский встретил цесаревича Николая традиционными хлебом-солью на серебряном блюде.

В советский период Триумфальная арка претерпела ряд изменений. В 1923 году с нее сняли все монархические эмблемы и символы, а саму арку переименовали в Комсомольскую. А в 1930-м году ее разобрали как объект, не имеющий художественной ценности и мешающий проезду транспорта.

Вторая жизнь арки началась в 1998 году, когда известный владивостокский предприниматель Александр Ермолаев решил воссоздать ее на собственные средства. Так как чертежи не сохранились, облик памятника восстанавливали по старым фотографиям, историко-архивным и литературным источникам. Торжественное открытие арки состоялось 16 мая 2003 года. С тех пор она является одним из символов Владивостока и одним из самых популярных среди туристов объектов просмотра.

Приложил руку Николай Александрович и к созданию первого памятника Владивостока — монумента легендарному исследователю Дальнего Востока адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому. 17 мая 1891 года цесаревич принял участие в торжественной церемонии закладки памятника адмиралу, средства на постройку которого собрали владивостокцы. Николай Александрович собственноручно заложил в основание памятника серебряную дощечку и укрепил цементным раствором первый камень.

Заложенный цесаревичем памятник был открыт лишь спустя шесть лет — 26 октября 1897 года.

После революции, как это было принято тогда, памятник разорили: с него сняли все бронзовые дощечки и бюст, а сам монумент переименовали в Памятник Жертвам Революции и водрузили на вершину красную звезду. Рядом с памятником сделали братскую могилу, перезахоронив в ней останки погибших в годы гражданской войны. В таком виде он простоял до 1960 года, когда к 100-летию города был поднят вопрос о восстановлении первоначального вида памятника. Бронзовый бюст, двухглавый орел и памятные доски были отлиты заново, памятнику был возвращен первоначальный вид, но "братская могила жертв революции" так и осталась на прежнем месте.

Русско-японская война 1904-1905 годов

Объекты: памятник морякам "Варяга" на Морском кладбище, памятник Героям Русско-японской войны.

Где находятся: Владивосток

Памятник на месте захоронения нижних чинов крейсера "Варяг" на Морском кладбище. Фото: ИА PrimaMedia Мемориал "Героям Русско-японской войны 1904-1905 гг.". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Русско-японская война 1904-1905 годов стала единственным военным конфликтом затронувшим Владивосток напрямую. Именно в этой войне столица Приморья подверглась единственному в своей истории обстрелу, которую 6 марта (22 февраля — по старому стилю) 1904 года совершила эскадра японского вице-адмирала Камимуры. Последствия того нападения трудно назвать серьезными, но именно оно стало боевым крещением города, который в том конфликте играл одно из ключевых значений. Славные страницы в истории той войны написал Владивостокский отряд крейсеров, прогремевший на весь мир своими дерзкими вылазками и эффективными операциями, очень нервировавшими японских флотоводцев и облегчавших положение осажденного Порт-Артура. Известен и почитаем во всем мире легендарный бой в Корейском проливе, когда три крейсера Владивостокского отряда — "Громобой", "Россия" и "Рюрик" — приняли бой с превосходящими силами противника. Героическая гибель крейсера "Рюрик" в этом бою стала одним из примеров высочайшей воинской доблести русских моряков, который снискал уважение даже у противника.

Трагедия Цусимы и итоговое поражение страны в конфликте на долгие годы лишило Владивосток заслуженной памяти о своих заслугах в период войны.

Единственным напоминанием о той войне долгие годы оставалось захоронение нижних чинов героически погибшего у берегов Кореи крейсера "Варяг" на Морском кладбище. Останки моряков были доставлены во Владивосток поездом из Кореи 17 декабря 1911 года в сопровождении почетного караула из моряков Сибирского флотского экипажа. Спустя несколько дней на Морском кладбище появилось братское захоронение воинов-варяжцев, а еще через год над ним установили памятный каменный крест.

Спустя более 100 лет — в середине "нулевых" во Владивостоке решили увековечить память героев Русско-японской. С инициатива установки памятника выступил руководитель патриотического фонда "Память" Павел Слабенко. Памятник был изготовлен в Северной Корее объединением "МАНГАН" при содействии командующего Тихоокеанским флотом адмирала Федорова и президента ЗАО "Отечество" Александра Ясина.

В посвящении написано: "Героям русско-японской войны от благодарных потомков". Памятник был открыт 16 декабря 2006 года рядом с Военно-историческим музеем ТОФ.

Октябрьская революция и Гражданская война

Объекты: памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, памятник Сергею Лазо в Театральном сквере

Где находятся: центр Владивостока

Памятник Сергею Лазо в Театральном сквере. Фото: ИА PrimaMedia Памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Несмотря на то, что главные события Великой Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны проходили в тысячах километров от Владивостока, переломное для страны время оставило в Приморье свой значительный след. В этот период Владивосток и Приморье пережили революцию и контрреволюцию, иностранную интервенцию и партизанскую войну. Не стоит забывать и о том, что именно взятием Владивостока частями Народно-революционной армии Дальневосточной республики (НРА ДВР) под командованием Иеронима Уборевича в октябре 1922 года завершилась Гражданская война в России. О делах давно минувших лет напоминают установленные в городах и поселках края скульптуры, барельефы и мемориальные таблички, посвященные людям, боровшимся за власть Советов. Самым узнаваемым символом этого периода российской истории в Приморье является монументальный ансамбль на центральной площади Владивостока — памятник "Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке". Многие туристы, впервые посещающие приморскую столицу, ассоциируют ее прежде всего именно с этим величественным монументом – самым большим на всем Дальнем Востоке. Этот впечатляющий своими размерами монумент появился во Владивостоке в 1961 году. Он задумывался создателями как высотная доминанта центральной площади, которой во время установки памятника еще не существовало, а на ее месте располагался городской сад. И свое предназначение монумент в полной мере оправдал: сегодня это не только ключевой элемент архитектурного ансамбля главной площади города, но и самое знаковое сооружение центральной части Владивостока. Памятник признак объектом культурного наследия федерального значения. Неподалеку от центральной площади, в Театральном сквере, находится еще один знаковый "революционный" памятник — скульптура революционера и героя Гражданской войны Сергея Лазо. С весны 1919 Лазо командовал партизанскими отрядами Приморья. В 1920 году при его активном участии произошёл переворот против главного начальника Приамурского края генерал-лейтенанта Розанова. Ночью с 4 на 5 апреля 1920 Лазо был арестован японцами и в конце мая вывезен вместе с другими революционными лидерами из Владивостока и передан казакам-белогвардейцам. Впоследствии его казнили. По распространённой, но оспариваемой версии, он был заживо сожжён в паровозной топке. Памятник революционеру был открыт в августе 1945 года. Бронзовую скульптуру Лазо установили на пустовавший с 30-х годов постамент памятника герою Крымской войны, руководителю обороны Петропавловска-Камчатского, адмиралу Василия Завойко. Хасанские события 1938 года

Объекты: памятник "Героям Хасана", мемориальный комплекс памяти пограничников, погибших при защите границ Отечества

Где находятся: Краскино, Хасанский район, Владивосток.

Памятник "Героям Хасана". Фото: ИА PrimaMedia Мемориальный комплекс памяти пограничников, погибших при защите границ Отечества. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

80 лет назад, в августе 1938 года, юг Приморья на две недели стал местом военного столкновения СССР и Японии. Сражения между частями Красной армии и японскими войсками велись неподалеку от озера Хасан. Формальной причиной разногласий стала принадлежность ряда приграничных сопок, реальным же мотивом конфликта историки считают желание Японии и ее западных союзников развязать полномасштабную войну с Советским союзом на Дальнем Востоке.

Двухнедельное противостояние в итоге завершилось перемирием и сохранением прежних границ между Приморьем и марионеточным государством Маньчжоу-Го, существовавшим в то время на оккупированной Японией территории современной КНДР.

После событий августа 1938 года Посьетский район был переименован в Хасанский, а в его населенных пунктах появилось немало памятников и монументов, посвященных героям Хасанских боев.

Самый известный из них — памятник "Героям Хасана" — находится неподалеку от места боев — на сопке Крестовая близ поселка Краскино. 17-метровый монумент работы скульптора А.В.Файндыш-Крандиевского и архитекторов М.О.Бариза и А.Я.Колпиной был открыт к 30-летию Хасанских боев — 4 августа 1968 года. Монумент является объектом культурного наследия федерального значения.

Стойкость и мужество защитников Хасана также отражено в главном монументе пограничных войск в Приморье — мемориальном комплексе памяти пограничников, погибших при защите границ Отечества, который находится в районе остановки "Гайдамак" во Владивостоке.

Великая Отечественная война

Объекты: мемориал "Боевая слава ТОФ", мемориал-музей "Подводная лодка С-56", памятник морякам торгового флота

Стена памяти мемориала "Боевая слава ТОФ". Фото: ИА PrimaMedia Мемориал "Боевая слава ТОФ". Фото: ИА PrimaMedia Стена памяти мемориала "Боевая слава ТОФ". Фото: ИА PrimaMedia Подводная лодка-музей С-56. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Несмотря на свою удаленность от основных театров военных действий, Приморье внесло огромный вклад в победу над фашистскими агрессорами. В годы войны на фронт ушли более 200 тысяч приморцев, а предприятия края бросили все силы на обеспечение сражающихся на фронте соотечественников всем необходимым, став далеким, но надежным тылом борьбы с немецкими захватчиками. Каждая восьмая пуля отливалась из свинца, добытого в Дальнегорске, приморские предприятия в годы войны произвели 879 тысяч снарядов, 1149 тысяч мин, 891 тысячу гранат, 220 тысяч запалов. Приморцы активно включились в обеспечение обороны края, защищая себя и страну от вторжения союзника фашистов — милитаристской Японии.

Владивосток стал одной из ключевых точек получением страной помощи от союзников по Антигитлеровской коалиции. Подсчитано, что через столицу Приморья прошло 47,1% поставок по ленд-лизу. Владивосток за годы войны переработал импортных грузов почти в четыре раза больше Мурманска и почти в пять раз больше Архангельска.

Пожалуй, нет события и периода в истории России, которые были бы столь массово отражены в памятниках и мемориалах, как Великая Отечественная. В каждом приморском городе и селе есть монумент, посвященный подвигу земляков, положивших жизнь на алтарь Великой победы.

Самый масштабный из них находится во Владивостоке.

Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ" на Корабельной набережной включает в себя Стену памяти, где выбиты имена владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, и вечный огонь. В составе комплекса также значится легендарная подводная лодка С-56, поставленная на вечную стоянку за выдающиеся боевые заслуги.

Изготовленная в Ленинграде и собранная во Владивостоке, эта легендарная подлодка совершила 8 боевых походов, 19 раз объявлялась гитлеровским командованием погибшей, потопила четыре вражеских кораблей и транспортов противника, стала одной из первых лодок-кругосветниц.

9 мая 1975 года в честь 30-летней годовщины Победы С-56 была установлена на Корабельной набережной в качестве мемориала-музея.

Отмечены во Владивостоке подвиги не только военного, но и торгового флота. В годы войны торговые суда тоже были на линии огня, снабжая продовольствием и вооружением фронт и тыл. Их экипажи героически вступали в битву с вражескими военными кораблями и самолетами. Многие из них погибли, до конца выполняя свой гражданский долг. Память о них хранит величественный монумент в районе остановки "Лазо" — памятник морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, открытый в ноябре 1967 года.

На площадке, выложенной бетонными плитами, на шестиметровом постаменте из серого полированного гранита, напоминающем орудийную корабельную башню, возвышается скульптурная группа. Три моряка — капитан, командующий боем, раненый и матрос с кормовым флагом, символом чести корабля,— олицетворяют героические экипажи погибших, но не сдавшихся врагу кораблей торгового флота. На отдельных бронзовых досках вычеканены силуэты и названия 24 кораблей, навечно выбиты в бронзе имена их экипажей.

Советско-японская война 1945 года

Объект: братская могила моряков Тихоокеанского флота, павших в боях с войсками империалистической Японии в августе 1945 года

Где находится: Владивосток



Памятник морякам-тихоокеанцам, погибшим в войне с Японией 1945 года. Фото: ИА PrimaMedia

Война СССР и Японии в 1945 году, ставшая последней крупной кампанией Второй мировой войны, длилась меньше месяца — с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Но этот месяц стал ключевым в истории Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, завершив и, наоборот, инициировав множество исторических процессов продолжительностью в десятки лет. По оригинальности замысла и мастерству исполнения это была одна из самых выдающихся военных операций во всей мировой военной истории. В ней нашли воплощение все достижения военной мысли и военного искусства, накопленные советскими вооруженными силами во время Великой Отечественной войны.

Огромный вклад в быстрый разгром врага внесли боевые соединения Тихоокеанского флота и сухопутные войска, дислоцированные в Приморье, а сам край стал надежной базой для проведения стремительных наступательных авиации.

Тысячи из них удостоены правительственных наград, 52 воинам-тихоокеанцам присвоено звание Героя Советского Союза. В ожесточённых боях многие моряки пали смертью храбрых.

5 сентября 1945 года Приморский крайком ВКП(б) и Военный совет ТОФ приняли совместное решение о создании во Владивостоке памятника морякам-тихоокеанцам, отдавшим жизнь в боях с империалистической Японией. Из мест боёв за города Сейсин и Расин во Владивосток были доставлены останки восьми неопознанных моряков-десантников и уже 30 сентября торжественно захоронены в братской могиле в Гайдамакском саду. Над могилой установлен обелиск, сооружённый по проекту архитектора М.С. Смирнова.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.



23.10.2019