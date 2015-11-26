Приморье первым из субъектов РФ запустило программу "Кадры будущего для регионов"

60 студентов готовятся стать лидерами проектов про приоритетным направлениям социально-экономического развития края

Школа тьюторов (ДВФУ, 18 мая 2019 года). Фото: ИА PrimaMedia

Федеральная программа "Кадры будущего для регионов", инициированная Агентством стратегических инициатив (АСИ), стартовала в Приморском крае, сообщает ИА PrimaMedia. В этом году регион первым из субъектов РФ приступил к подготовке лидеров приоритетных проектов среди студентов ВУЗов и средне-профессиональных учебных заведений. 60 будущих лидеров готовятся к формированию команд среди школьников, которые займутся разработкой проектов по основным стратегическим направлениям развития Приморья: это транспорт и логистика, машиностроение и судоремонт, рыбная промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность, сервис и туризм, строительство и умный город, экология и марикультура.

— То, что такая программа совместно организована у нас в крае администрацией Приморья, Агентством стратегических инициатив и Дальневосточным федеральным университетом – это замечательно, — прокомментировал вице-губернатор края Константин Богданенко, курирующий разработку и реализацию Стратегии развития региона. – То, что мы видим приоритетными направлениями развития экономики в крае – то есть логистика, внешнеэкономическая деятельность, информационные технологии, туризм и другие – требует от нас решения кадровых вопросов, и здесь край безусловно заинтересован в том, чтобы наши студенты, школьники связывали свое образовательное и профессиональное будущее именно с Приморьем. А задача власти и бизнес-сообщества – с участием нашей молодежи создать ту экосистему, тот предпринимательский климат, который поможет молодым реализовать весь потенциал возможностей, которые есть в регионе.

Первый этап программы "Кадры будущего в регионе" — школа тьюторов (то есть наставников, лидеров проектов), которая в рамках интенсива проходила 17-19 мая на базе ДВФУ с участием федеральных тренеров АСИ, представителей "экономического" блока администрации ПК и бизнес-объединений в регионе. 60 студентов готовили к тому, что в течение года они сформируют важные для развития региона проекты и привлекут в проектные команды приморских школьников. В марте же 2020 года состоится марафон проектов, на котором каждая команда будет презентовать итоги своей работы. Лучшая проектная команда совместно со своим наставником отправятся на форум "Наставник" в Москву.

При этом набор школьников в проект "Кадры будущего" еще продолжается. Ребята в возрасте от 14-ти до 17 лет могут зарегистрироваться для участия в проекте до 1 июня на сайте www.kadrypk.ru. Им предлагается заполнить анкету, направить резюме с перечислением своих достижений и описанием сферы своих интересов, а также приложить сканы оценок за первую и вторую четверть. После этого соискатели получат практическое задание, выполняя которое, они должны предложить собственное видение решения проблемы в одной из выбранных отраслей экономики или производства. В настоящее время организаторы получили уже более 350 заявок.

Между тем, одним из ключевых мероприятий школы тьюторов в Приморье стала дискуссия о приоритетных направлениях развития региона с участием авторитетных экспертов.

— Наши студенты через несколько лет станут сотрудниками предприятий, и решение, какие это будут предприятия, ребята начинают принимать уже сегодня, — рассказала руководитель регионального проектного офиса инициативы "Кадры будущего для регионов" Анна Иванова. – И поэтому очень важно разговаривать с нашими будущими лидерами о перспективах региона, они напрямую должны услышать тех людей, которые именно сейчас создают экономику края – и со стороны региональных властей, и со стороны бизнеса, и со стороны институтов развития.

В дискуссии, прошедшей в ДВФУ 18 мая, спикерами выступили вице-губернатор Приморья Константин Богданенко, заместитель директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Гасан Гасанбалаев, руководитель приморского краевого отделения "Опоры России" Виталий Гуменюк, модерировал встречу тренер АСИ Александр Лопатин.

Константин Богданенко особо отметил, что Приморье – регион ДФО, имеющий наибольший потенциал к опережающему развитию, и молодые специалисты, предприниматели могут сыграть огромную роль в этих процессах.

— Приморье сегодня – действительно регион возможностей. Возможностей создавать что-то новое, сделать свою жизнь интересной и творческой, — обратился Богданенко к аудитории. – И мы можем вместе с вами создать здесь ту экосистему, которая поможет быстрее и компетентнее преодолевать те барьеры, которые мешают улучшению инвестиционного климата. Экономика сегодня развивается очень быстрыми темпами, и поэтому нам очень нужен ваш оригинальный, инновационный взгляд на то, как необходимо развивать наши ключевые стратегические направления.

Замдиректора АРЧК Гасан Гасанбалаев также отметил, что взгляд молодых на будущее региона – очень важен. По словам спикера, один из основных вопросов в ДФО, связанный с относительно малым количеством населения и нехваткой квалифицированных трудовых ресурсов для приоритетных инвестиционных проектов, делает крайне ценным именно местный человеческий капитал, дает дальневосточной молодежи, желающей связать жизнь с родным регионов, огромные возможности и низкоконкурентную среду на рынке труда в современной экономике.

Руководитель приморского отделения "Опоры России" Виталий Гуменюк поделился с аудиторией своей оценкой взаимодействия предпринимательского сообщества и краевых властей в решении важных для бизнеса вопросов по улучшению инвестклимата.

— Рынок сегодня, особенно рынок Азиатско-тихоокеанского региона, на который мы обращаем огромное внимание, меняется очень быстро. Соответственно, наш бизнес также трансформируется, получает и применяет новые знания и компетенции, — сказал Гуменюк. – И власть в Приморье в этом бизнес слышит и понимает, более того, бизнес-подходы в решении тех или иных проблем очень быстро внедряются в работу госуправления, иногда даже органы власти используют более современные, инновационные методы.

По мнению представителя предпринимательского сообщества, сегодня очень важен именно образовательный процесс действующих и будущих предпринимателей, сотрудников компаний. Это, в том числе, и необходимо для формирования квалифицированных посылов к органам власти для устранения, например, тех или иных административных барьеров, несовершенств законодательства.

В завершении встречи спикеры рекомендовали слушателям школы тьюторов проекта "Кадры будущего для регионов" в разработке своих проектов обратить особое внимание на развитие трансграничной логистики в Приморье, въездного туризма из стран АТР, а также – на способы вовлечения работодателей в процесс средне-профессионального и высшего образования в крае.