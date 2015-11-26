Водитель получил травмы несовместимые с жизнью

В больнице скончался мотоциклист после ДТП на въезде во Владивосток. Фото: предоставлено очевидцами

Мотоциклист, попавший в серьезное ДТП в пригороде Владивостока в воскресенье, 19 мая, скончался в Тысячекоечной больнице.Об этом корр. ИА Primamedia сообщили в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку.

— Водитель 1991 года рождения получил множественные травмы. Сегодня ночью он впал в кому и скончался, — рассказали ведомства.

Напомним, на шамаровской трассе произошло ДТП с участием кроссовера Kia Sportage и мотоцикла. 28-летний водитель мотоцикла Хонда двигался со стороны Океанской в направлении Владивостока. Двигавшийся впереди него автомобиль марки KIA Sportage начал перестроение в правую полосу. Мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию, не успел затормозить и совершил с ним столкновение.

Также отметим, что 7 мая также произошло страшное ДТП, которое унесло жизнь водителя и пассажира мотоцикла в Приморье. ДТП произошло, когда водитель за рулем Honda CBR на выезде из Владивостока не справился с управлением и столкнулся с автомашиной Suzuki Grand Vitara.