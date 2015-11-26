Водитель и пассажир мотоцикла погибли в страшном ДТП в Приморье

Мотоцикл Honda CBR столкнулся с Suzuki Grand Vitara на трассе Владивосток – Хабаровск

Мотоцикл. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Страшное ДТП унесло жизнь водителя и пассажира мотоцикла в Приморье. ДТП произошло, когда водитель за рулем Honda CBR на выезде из Владивостока не справился с управлением и столкнулся с автомашиной Suzuki Grand Vitara, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла 7 мая на трассе Владивосток-Хабаровск в районе дома № 43 по улице Махалина. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада скорой медицинской помощи.

На момент аварии стаж вождения водителя мотоцикла составлял 11 лет. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Решением суда он был лишен права управления транспортным средством.