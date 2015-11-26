Евгений Костюков: Депутаты ЗС ПК поддерживают народный проект "Зарядка чемпионов"

Парламентарий поделился впечатлениями от участия в мастер-классе, который провел двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов
Общество 11:36
Олег Кожемяко (слева), Евгений Костюков и Олег Саитов. Фото: предоставлено Е. Костюковым

"Зарядка чемпионов", проходившая во Владивостоке в субботу, 18 мая, собрала более 200 спортсменов и любителей на мастер-классы от легенды российского бокса двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко он наградил спортсменов, занявших первые места на недавнем первенстве России по КУДО, и их тренеров, сообщает ИА PrimaMedia.

Открывали зарядку энергичные инструкторы Юлия и Марина, а директор Федерации кикбоксинга Приморского края Артем Янчев провел урок ударной техники.

Не в первый раз в "Зарядке чемпионов" участвует депутат Законодательного собрания Приморского края Евгений Костюков, являющийся президентом Приморской федерации грэпплинга (вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов). По его словам, участие в подобных спортивных мероприятиях помогает ему быть активным и мобильным, исполняя свои депутатские обязанности. И вообще, люди, находящиеся во власти, должны сами делать то, к чему они призывают с высоких трибун.

— В нашей стране в последнее время большое внимание уделяется развитию физкультуры и массового спорта. Во всех регионах, включая Приморье, создаются региональные и муниципальные программы по развитию массового спорта. И конечно, правильно, когда руководители высокого уровня показывают личным примером, что регулярные занятия физкультурой и спортом необходимы для поддержания жизненного тонуса, для повышения самочувствия и работоспособности. На уровне всей страны такой пример показывает наш президент Владимир Владимирович Путин. У нас в Приморье такой пример показывает губернатор Олег Кожемяко. И прекрасно, когда такие зарядки проводят известные спортсмены, добившиеся выдающихся результатов, такие, как двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, — отметил Евгений Костюков.

По словам парламентария, формат "Зарядки чемпионов" идеально подходит тем, кто решил "растрясти жирок", примерить на себя здоровый образ жизни, но не знает, с чего начать. Или даже стесняется.

— Человек, который не занимается спортом регулярно, но который хочет быть активным, приходя в субботу на "Зарядку чемпионов", заряжается ее неповторимой атмосферой и уже ждет следующей субботы, чтобы прийти на занятия опять. И в этот раз приходит уже не один, а с другом, приходит с женой и детьми, приходит всей семьей. И таким образом приобщается к элементарной физкультуре. Тем более что здесь же он может пообщаться с известной в спортивном мире личностью, побыть с ним в одном ряду. Это очень важно. Это и есть пропаганда здорового образа жизни. А для бюджета это не затратно. Это просто нужно организовать, чем и занимаются наши спортивные федерации. Примечательно, что народный, по сути, проект "Зарядка чемпионов" запустили во Владивостоке всего полгода назад, а сейчас такая зарядка по субботам проходит уже в других городах и районах Приморья. Думается, не только я, но и другие депутаты Законодательного собрания поддерживают этот проект, — сказал Евгений Костюков.

ССЫЛКА ПО ТЕМЕ:

Зарядка с двукратным чемпионом мира по кикбокcингу прошла в Приморье

Зарядка с чемпионом в Находке: руки вверх под "Руки вверх"

Здоровый образ жизни, ЗОЖ президент губернатор депутаты спорт

Огородный май принес приморцам витаминный урожай

15 мая, 17:26

Какая зарядка нужна для того, чтобы здоровье было в порядке, рассказали приморцам врачи

14 мая, 17:43
МКБ стал единственным частным российским банком в рейтинге Forbes Global 2000
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia