Более 3,5 тысяч человек поучаствовали в "ЗаБеге" во Владивостоке

Всероссийский полумарафон "ЗаБег" в третий раз состоялся во Владивостоке в воскресенье, 19 мая. Более 3,5 тысяч человек приняли участие в спортивном событии. Из них большая часть – местные жители, но есть и те, кто приехал сюда из других городов, сообщает ИА PrimaMedia.
"Я приехал на марафон из Уссурийска со всей семьей. Мы с женой будем бежать 10 км, а наши дети – 2 км. Очень рад, что люди, поддерживающие активный образ жизни имеют возможность принимать участие в столь масштабных спортивных мероприятиях, испытать себя и побороться за медали", — рассказал участник "ЗаБега" Андрей.
Перед стартом на центральной площади была организована развлекательная программа. На сцене выступали вокальные и танцевальные коллективы, сольные артисты. С поздравительными словами обратился к участникам и губернатор Приморского края Олег Кожемяко:
"Владивосток расположен таким образом, что здесь действительно есть все для любителей бега. Особый образ создают наши бухты, мосты, остров Русский. В прошлом году мы заняли первое место по количеству участников, и сегодня, вы видите, вся площадь заполнена людьми. Хочу пожелать всем участникам забега хорошего настроения, бодрости духа и успешного финиша".
Поделилась своим мнением и руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу: "Я уверена, что в этом году у Владивостока есть все шансы стать беговой столицей".
Бежать Ксения решила во Владивостоке, поскольку здесь представлен один из самых нужных маршрутов любого марафона — горная местность. Почти половину трассы занимает бег в гору. Олег Кожемяко и Ксения Шойгу приняли непосредственное участие в марафоне и пробежали самую длинную дистанцию в 21 км.
В этом году "ЗаБег" предложил 4 дистанции на выбор: 2, 5, 10 и 21 км. Первыми на старт вышли дети и пожилые люди. Их дистанция оказалась самой короткой — 2 км. За ними побежали новички, а последними на старт вышли любители и профи. Каждый участник получил медаль финишера и футболку.
Одним из самых пожилых бегунов стал Александр Михайлович Пагаев – участник Великой Отечественной войны, которому в понедельник исполнилось 94 года.
"Я выбрал дистанцию 5 км. Бегать я не смогу, но быстрым шагом преодолеть расстояние будет несложно. Здорового активного образа жизни я придерживаюсь вот уже 41 год. Я веду дневник, в который записываю свою ежедневную физическую нагрузку", — поделился ветеран.
Однако марафон собрал не только большое количество бегунов, но и волонтеров.
"Сегодня здесь несколько десятков волонтеров, и я одна из них. Бегать я не умею, но хотела поучаствовать в этом мероприятии. Я уверена, что такие проекты нужны нашему городу. Очень приятно видеть так много счастливых людей", — рассказала волонтер Евгения.
На площади были организованы фан-зоны, которые обеспечили участников всем, что нужно для комфортного спортивного времяпрепровождении: раздевалки с камерами хранения, восстановительные шатры с массажными столами, места для спортивной активности, где желающие смогли сделать разминку перед стартом под руководством профессиональных тренеров. Для бегунов были доступны даже услуги стилиста.
Особое внимание организаторы уделили детским развлечениям: развлекательный центр "Стартум" оснастил игровую зону конструкторами, робототехникой и предметами для ментальной арифметики. Благодаря этому родители смогли в полную силу насладиться своим спортивным приключением, не беспокоясь за детей. А болельщики смогли следить за своими родными и близкими через большой светодиодный экран в режиме реального времени.
Напомним, что Владивосток уже в третий раз стал участником бегового мероприятия "ЗаБег". В прошлом году город занял третье место.