Более 3,5 тысяч человек поучаствовали в "ЗаБеге" во Владивостоке

Пробежать полумарафон приехали бегуны со всего края (ФОТО)

Более 3,5 тысяч человек пробежали "ЗаБег" во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia

Всероссийский полумарафон "ЗаБег" в третий раз состоялся во Владивостоке в воскресенье, 19 мая. Более 3,5 тысяч человек приняли участие в спортивном событии. Из них большая часть – местные жители, но есть и те, кто приехал сюда из других городов, сообщает ИА PrimaMedia.

"Я приехал на марафон из Уссурийска со всей семьей. Мы с женой будем бежать 10 км, а наши дети – 2 км. Очень рад, что люди, поддерживающие активный образ жизни имеют возможность принимать участие в столь масштабных спортивных мероприятиях, испытать себя и побороться за медали", — рассказал участник "ЗаБега" Андрей.

Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia 1 / 2

Перед стартом на центральной площади была организована развлекательная программа. На сцене выступали вокальные и танцевальные коллективы, сольные артисты. С поздравительными словами обратился к участникам и губернатор Приморского края Олег Кожемяко:

"Владивосток расположен таким образом, что здесь действительно есть все для любителей бега. Особый образ создают наши бухты, мосты, остров Русский. В прошлом году мы заняли первое место по количеству участников, и сегодня, вы видите, вся площадь заполнена людьми. Хочу пожелать всем участникам забега хорошего настроения, бодрости духа и успешного финиша".

Поделилась своим мнением и руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу: "Я уверена, что в этом году у Владивостока есть все шансы стать беговой столицей".

Бежать Ксения решила во Владивостоке, поскольку здесь представлен один из самых нужных маршрутов любого марафона — горная местность. Почти половину трассы занимает бег в гору. Олег Кожемяко и Ксения Шойгу приняли непосредственное участие в марафоне и пробежали самую длинную дистанцию в 21 км.

Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia 1 / 11

В этом году "ЗаБег" предложил 4 дистанции на выбор: 2, 5, 10 и 21 км. Первыми на старт вышли дети и пожилые люди. Их дистанция оказалась самой короткой — 2 км. За ними побежали новички, а последними на старт вышли любители и профи. Каждый участник получил медаль финишера и футболку.

Одним из самых пожилых бегунов стал Александр Михайлович Пагаев – участник Великой Отечественной войны, которому в понедельник исполнилось 94 года.

"Я выбрал дистанцию 5 км. Бегать я не смогу, но быстрым шагом преодолеть расстояние будет несложно. Здорового активного образа жизни я придерживаюсь вот уже 41 год. Я веду дневник, в который записываю свою ежедневную физическую нагрузку", — поделился ветеран.

Однако марафон собрал не только большое количество бегунов, но и волонтеров.

"Сегодня здесь несколько десятков волонтеров, и я одна из них. Бегать я не умею, но хотела поучаствовать в этом мероприятии. Я уверена, что такие проекты нужны нашему городу. Очень приятно видеть так много счастливых людей", — рассказала волонтер Евгения.

На площади были организованы фан-зоны, которые обеспечили участников всем, что нужно для комфортного спортивного времяпрепровождении: раздевалки с камерами хранения, восстановительные шатры с массажными столами, места для спортивной активности, где желающие смогли сделать разминку перед стартом под руководством профессиональных тренеров. Для бегунов были доступны даже услуги стилиста.

Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке. Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia 1 / 13

Особое внимание организаторы уделили детским развлечениям: развлекательный центр "Стартум" оснастил игровую зону конструкторами, робототехникой и предметами для ментальной арифметики. Благодаря этому родители смогли в полную силу насладиться своим спортивным приключением, не беспокоясь за детей. А болельщики смогли следить за своими родными и близкими через большой светодиодный экран в режиме реального времени.

Напомним, что Владивосток уже в третий раз стал участником бегового мероприятия "ЗаБег". В прошлом году город занял третье место.