Олег Кожемяко пообещал расширить ареал липы в Приморье

Глава региона заявил, что будет добиваться внесения липы в Красную книгу

Липа. Фото: https://pixabay.com

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с пчеловодами в рамках рабочей поездки в Уссурийский городской округ и пообещал им, что ареал липы будет расширен, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Губернатор подчеркнул, что пчеловодство передается из поколения в поколение, поэтому важно сохранить липу, как медоносное дерево.

"На первом этапе мы сократили вырубку липы в местах установки стационарных пасек. Увеличен ареал произрастания трех видов липы – маньчжурской, таке, амурской на 1,2 млн гектаров. Мы эту работу будем продолжать – расширять ареал и добиваться внесения липы в Красную книгу", – обозначил глава региона при посещении пасеки Федерального научного центра имени Анатолия Чайки.

Олег Кожемяко добавил, что с недобросовестными лесопользователями, теми, кто идет в разрез с политикой и жителями края, договоры аренды на лесные участки продлеваться не будут.

"Нужно уважать труд пчеловодов. Липа – это главный медонос Приморского края", – заявил губернатор.

Отметим, что поддержка пасечников края ведется в рамках краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края".

В Приморском крае ежегодно производится от 5 до 5,5 тысяч тонн меда, большая часть которого собирается с липы. При благоприятном развитии отрасли, в течении ближайших пяти лет возможно нарастить объем производства меда до 12,5 тысяч тонн меда ежегодно.

На данный момент лесной план предусматривает запрет на вырубку липы в 11 лесничествах: Арсеньевское – 152 422 гектара, Владивостокское – 8 534 гектара, Верхне-Перевальнинское – 99 027 гектаров, Дальнереченское – 117 945 гектаров, Кавалеровское – 98 401 гектар, Рощинское – 146 498 гектаров, Сергеевское – 26 152 гектара, Спасское – 111 054 гектара, Тернейское – 150 130 гектаров, Уссурийское – 133 811 гектаров, Чугуевское – 167 091 гектар.