Сбербанк представляет переводы в Европу через Сбербанк Онлайн

Первыми опцией смогут воспользоваться владельцы устройств с операционной системой iOS

Сбербанк онлайн. Фото: ИА PrimaMedia

Сбербанк представляет сервис денежных переводов за рубеж на счет через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" (3+). Первыми опцией смогут воспользоваться владельцы устройств с операционной системой iOS, позже она появится на смартфонах с Android, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

На первом этапе к сервису денежных переводов "Сбербанк Онлайн" будет подключено 14 европейских государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Литва, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Эстония. Количество стран для перевода будет постоянно увеличиваться, за ближайший год сервис существенно расширит свою географию. Максимальный лимит денежных переводов зависит от страны, а размер комиссии за транзакцию составляет 1%.

Для совершения перевода клиенту необходимо в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" выбрать в меню платежей опцию "За рубеж", далее выбрать страну и указать сумму перевода. После чего ввести номер банковского счета, название банка, имя и фамилию получателя. Максимум через три рабочих дня деньги появятся на счету получателя.

"Недавно мы запустили сервис по переводам в страны СНГ и ближнего зарубежья. Сегодня мы расширяем географию и запускаем переводы на счета в банки Европы. Оформление перевода в мобильном приложении займет всего пару минут. Уверены, что наши клиенты оценят удобство и скорость нового сервиса", — рассказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Платежи и переводы" Игорь Мамонтов.

Услуги оказывает Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. ОГРН: 1027700132195. Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.