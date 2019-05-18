Привлекательная байкерша показала новые "откровенные" фото на пляже

Мотодевочка из Приморья оголилась на пляже, в очередной раз приведя в восторг своих подписчиков. Красотке сделали кучу восторженных комплиментов. Не укрылся от глаз подписчиков и маленький скорпион, сообщает ИА PrimaMedia.
Байкерша @aleksaboo популярная в социальной сети instagram, в очередной раз порадовала своих поклонников. Девушка сделала две фотографии на пляже и написала, что купаться водичка еще холодная, но ножки она все же помочила.
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Мне уже можно программы питания и тренировок расписывать? Или нет????? ? ? Девчонки, что вас больше всего мотивирует? ? Пишите цифру в комментариях ???? ? 1?? Фото стройных девушек ? 2??Фото полных девушек, не хочу быть как они ? 3??Мое отражение в зеркале/цифра на весах ? 4??Любимый человек. ? 5??Я сама себя мотивирую. ? 6??Мне не нужна мотивация. ? 7??Занимаюсь, что бы кушать все и побольше. ? 8??Другое... ? Отвечайте????????
Шикарные ноги девушки привели в восторг ее подписчиков. Более того, от их глаз не укрылся рисунок в виде скорпиона, которые появился у нее на ноге.
Напомним, мотодевочка популярный блогер из Приморья. У девушки 172 тысячи подписчиков. Она любит радовать пользователей соцсетей своими порой весьма откровенными фотографиями и видеороликами.