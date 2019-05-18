Привлекательная байкерша показала новые "откровенные" фото на пляже

Мотодевочка продемонстрировала рисунок на своем теле

Мотодевочка на пляже. Фото: @aleksaboo

Мотодевочка из Приморья оголилась на пляже, в очередной раз приведя в восторг своих подписчиков. Красотке сделали кучу восторженных комплиментов. Не укрылся от глаз подписчиков и маленький скорпион, сообщает ИА PrimaMedia.

Байкерша @aleksaboo популярная в социальной сети instagram, в очередной раз порадовала своих поклонников. Девушка сделала две фотографии на пляже и написала, что купаться водичка еще холодная, но ножки она все же помочила.

Шикарные ноги девушки привели в восторг ее подписчиков. Более того, от их глаз не укрылся рисунок в виде скорпиона, которые появился у нее на ноге.

Напомним, мотодевочка популярный блогер из Приморья. У девушки 172 тысячи подписчиков. Она любит радовать пользователей соцсетей своими порой весьма откровенными фотографиями и видеороликами.