Новый налоговый сбор ужесточает Медведев. Он затронет многих россиян

По решению премьер-министра "усилит" ранее принятое им решение
Это интересно 12:45
Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников

Новый налоговый ужесточает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он затронет многих россиян, потому что сфера, где планируют сделать изменения, касается широкого круга населения. Практически каждый из нас с этим сталкивается каждый день.

Речь идет о списке товаров, подлежащих маркировке. По решению главы кабмина Дмитрия Медведева, этот список вырастет почти вдвое. Обязательной маркировке будет подлежать порядка 20 групп товаров.

Хотя изначально предполагалось, что в 2019 году маркировка станет обязательной для 12 категорий товаров. К уже существующему списку (алкоголь, табачные изделия, лекарства, шубы) должны были добавиться еще несколько категорий товаров: шины, фотокамеры, обувь, блузы, верхняя одежда, одежда из кожи, парфюмерия, кухонное и постельное белье.

Однако Дмитрий Медведев решил добавить в перечень товаров, подлежащих маркировке, еще восемь групп. Таким образом, по предложению главы правительства, в списке появятся готовые продукты из мяса и рыбы, бакалея, бытовая техника, детское питание, растительные масла, бытовая химия, косметику и безалкогольные напитки. Кроме того, после споров чиновники решили маркировать также и готовую молочную продукцию.

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