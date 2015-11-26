Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные в техниках: живопись, графика, коллаж, аппликация, фотография

Детский конкурс "Глобус, роза и кот – что такое натюрморт?" пройдет в Приморье. Фото: Приморская картинная галерея

Приморская государственная картинная галерея объявляет конкурс детского рисунка "Глобус, роза и кот — что такое натюрморт?" (3+) в рамках выставки "Тайные знаки — скрытые смыслы" (0+): западноевропейский натюрморт XVII – н. XX вв. из музейных и частных коллекций, сообщает ИА PrimaMedia.

Для участия в конкурсе принимаются оцифрованные произведения, выполненные в техниках: живопись, графика, коллаж, аппликация, фотография, соответствующие следующим условиям:

Работа должна подходить под следующее определение натюрмортного жанра:

Натюрморт — жанр изобразительного искусства, который посвящён изображению окружающих человека вещей, размещённых, как правило, в реальной бытовой среде и композиционно организованных в единую группу. Кроме неодушевленных предметов, в натюрморте изображают объекты живой природы, изолированные от естественных связей и тем самым обращённые в вещь, — рыбу на столе, цветы в букете и т. п. Дополняя основной мотив, в натюрморт может входить изображение людей, животных, птиц, насекомых.

Натюрморт — жанр изобразительного искусства, который посвящён изображению окружающих человека вещей, размещённых, как правило, в реальной бытовой среде и композиционно организованных в единую группу. Кроме неодушевленных предметов, в натюрморте изображают объекты живой природы, изолированные от естественных связей и тем самым обращённые в вещь, — рыбу на столе, цветы в букете и т. п. Дополняя основной мотив, в натюрморт может входить изображение людей, животных, птиц, насекомых. От каждого участника принимается только одна работа;

Работа должна быть оцифрована в формате JPEG (скан или фото), размер не менее 800х600 п.; цветность, яркость и четкость достаточная, чтобы произведение хорошо просматривалось.

Оцифрованные произведения необходимо отправить на адрес электронной почты primgallery@mail.ru в теме обязательно указать "Конкурс рисунков", в тексте указать ФИО участника, возраст, название картины, технику (масло, акварель, фотография и т.д.).

Участниками конкурса могут выступать дети в трех возрастных категориях:

Возрастная категория от 3 до 6 лет;

Возрастная категория от 7 до 12 лет;

Возрастная категория от 13 до 16 лет (включительно).

Конкурс проводится в четыре этапа:

1 этап – приём работ до 30 июня 2019 года

2 этап – работа Жюри конкурса до 7 июля 2019 года

3 этап – объявление победителей 9 июля 2019 года

4 этап – награждение победителей. Июль 2019 года.

Конкурс проводится в четырех номинациях:

Лучшая творческая переработка натюрморта известного художника;

Лучший живописный или графический натюрморт;

Лучший натюрморт в технике декоративно-прикладного искусства;

Лучший фотографический натюрморт;

Приз зрительских симпатий.

Церемония награждения и вручения призов (0+) состоится в июле в Приморской государственной картинной галерее по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. По вопросам обращаться по телефону: +7 (423) 241-06-10.

Организаторами конкурса детского рисунка "Рисуем море" является КГАУК "Приморская государственная картинная галерея". Конкурс проводится в рамках выставки "Тайные знаки — скрытые смыслы": западноевропейский натюрморт XVII – н. XX в.в. из музейных и частных коллекций.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.