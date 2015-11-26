Меры поддержки производственных предприятий презентуют на конференции "Бизнес у моря"

Приморские предприниматели узнают об условиях предоставления субсидий на развитие производства
Общество 17:43
Брифинг, посвященный краевой конференции предпринимателей "Бизнес у моря". Фото: Александр Сафронов

Региональный центр инжиниринга (РЦИ) заработал в Приморье – это новое структурное подразделение краевого Центра поддержки предпринимательства. Центр поможет провести модернизацию и внедрить современные технологии на небольших производствах, работающих в регионе. Об этом стало известно на брифинге, посвященному краевой конференции предпринимателей "Бизнес у моря", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отметил директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края Евгений Никифоров, зачастую у производственных предприятий, относящихся к сегменту малого и среднего бизнеса, недостаточно времени и денег для изучения и внедрения современных технологий.

"Центр инжиниринга поможет таким предприятиям подобрать индивидуальные решения, разработать программу модернизации, которая позволит повысить производительность и экономическую эффективность бизнеса. Более того, РЦИ может предоставить субсидию на реализацию программы модернизации", – рассказал он.

Первая презентация возможностей Регионального центра инжиниринга пройдет на конференции "Бизнес у моря" (18+) в рамках круглого стола "Производство и инновации в Приморье". Предприниматели узнают об условиях предоставления субсидий на развитие производства и других видах поддержки, которые они могут получить.

Чтобы посетить круглый стол, достаточно зарегистрироваться для участия в конференции "Бизнес у моря", которая пройдет уже в эту среду, 22 мая, во Владивостоке в администрации Приморского края. Мероприятие бесплатное.

С подробной программой конференции также можно ознакомиться на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края. Дополнительную информацию также можно получить у специалистов департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края по телефону: 8 (423) 220-86-41.

Отметим, что создание Регионального центра инжиниринга и запуск новых мер поддержки производственных предприятий – ключевые мероприятия национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

предпринимательство

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