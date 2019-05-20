"Дорожный налог без посредников": жители столицы ДФО "починили" ямы на дорогах деньгами

Активисты Владивостока протестуют против некачественного ремонта дорог (ФОТО/ВИДЕО)

В приморской столице засыпают дорожные ямы деньгами. Фото: Со страницы ssstuped, Instagram

Жители Владивостока закидывают ямы на дорогах деньгами в знак протеста против некачественного ремонта. По мнению активистов дальневосточной столицы, это должно помочь привлечь внимание властей к ямам на дорогах.

Общественники запустили в Сети акцию "Переезд столицы", которая стремительно набирает популярность. В рамках флешмоба жители города мешками выкидывают в ямы на дорогах и лужи на тротуарах пачки банкнот "Банка приколов" номиналом пять тысяч рублей.

Участники акции считают, что флешмоб привлечет внимание к главной проблеме — качеству ремонта дорог, а точнее — его отсутствию. Региональные СМИ пишут, что ремонт дорог во Владивостоке чаще всего проходит на словах, а на тех участках, которые все-таки латают, ремонт "тает" по весне и после первого хорошего ливня.

Приморцы заявляют, что переезд столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток никак не повлиял на качество ремонта дорог в новоиспеченном центре ДФО. Самый автомобильный город в России входит в рейтинг городов с самыми плохими дорогами, возмущаются владивостокцы.

К слову, это не первая подобная акция в Приморском крае. Несколько лет назад в другом приморском городе — Арсеньеве аналогичный флешмоб "Дорожный налог без посредников" организовали общественники. Акцию поддержали десятки автомобилистов. Каждый из них высыпал в одну из самых больших дорожных ям в городе горсти монет. В общей сложности в яму упало 34 килограмма монет — или три тысячи рублей. Сверху их присыпали бумажными купюрами, а затем залили слоем асфальта.

В материале использовано видео PROкатимся?, видео-хостинг YouTube.

Ольга Толмачева