Суетные Овны, противоречивые Львы и коренные изменения Скорпионов: гороскоп на 23 мая

Астрологический прогноз на четверг от салона "Мандрагора"

Гороскоп. Фото: pixabay.com

Жизнь некоторых ОВНОВ рискует выйти из-под контроля. Предстоит какая-то суета, мелкие, но неотложные дела. Успех и признание обещает поездка, благотворительные акции, распространение идей, в которые вы искренне верите.

ТЕЛЬЦАМ этот день может принести встречу, способную повлиять на события ближайших недель. Причем созидательные и разрушительные тенденции сейчас одинаково сильны – будьте бдительны, чтобы сделать правильный выбор.

Возможность нового заработка ожидает БЛИЗНЕЦОВ. Постарайтесь как можно больше успеть из того, что задумали, но не принимайте в это время никаких окончательных решений. Один из лучших дней для энергетической работы со стихиями.

У РАКОВ повышается способность управлять событиями, влиять на окружающих. День символизирует переход на новый уровень и благоприятен для начала новых дел. Эффективны омолаживающие процедуры, хорошо заниматься спортом.

Жизнь ЛЬВОВ полна противоречий. Не отвлекайтесь на внешние раздражители, и ситуация будет развиваться более гармонично. Рекомендуется работа с камнями и минералами, глиной.

У ДЕВ проявится небывалый энтузиазм по поводу общественной деятельности и участия в разнообразных мероприятиях. Благоприятное время для тех, кто хочет реализовать свои профессиональные амбиции. Можно смело экспериментировать, искать новые пути.



Командировки и поездки обещают прибыль ВЕСАМ. Восприимчивость сегодня обострена, поэтому можно хорошо прочувствовать состояние близкого человека. Хороший результат принесет литературное творчество, отлично идет работа у дизайнеров.

Коренные изменения могут произойти в жизни СКОРПИОНОВ. Делайте так, как считаете нужным и постарайтесь извлечь из создавшегося положения как можно больше пользы. Благоприятный день для занятий ароматерапией, дыхательными практиками.

СТРЕЛЬЦАМ стоит больше доверять собственному чутью. Рекомендуется обратить внимание на дела, связанные с заграницей. В личной сфере будьте откровеннее – интересующее вас лицо может ждать вашей инициативы.

У КОЗЕРОГОВ удачное время для выявления истинных потребностей, — как своих, так и окружающих. Может прийти разрешение давней проблемы, обнаружиться какая-то пропажа. Хорошо делать упражнения на пресс и мышцы спины, эффективны косметические процедуры.

ВОДОЛЕИ, новые знакомства будут весьма полезны: больше общайтесь, и вы уладите все проблемы, в том числе – финансовые. Не игнорируйте сообщения, которые пытается донести до вас ваше тело.

У РЫБ сегодня повышена чувствительность к продуктам питания и физическим нагрузкам. День дает реальное понимание событий на уровне интуиции. Есть вероятность, что вы получите подарок, поддержку от своих покровителей или обретете нечто ценное каким-то другим образом.