Население России стремительно нищает - Счетная палата

Эксперты оценили падение реальных доходов россиян

Россияне продолжают беднеть. Фото: Ольга Бойко, ИА ЕАОmedia

В первом квартале 2019 года рост инфляции в России происходил одновременно с падением доходов населения. Соответствующее заключение опубликовано в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-март 2019 года, который подготовила Счётная палата РФ.

По итогам первого квартала инфляция в России поднялась до 5,3%, а реальные денежные доходы граждан нашей страны сократились на 2,3%. При этом цены на нефть и курс рубля растут, промышленное производство также выросло на 2,1%, оборот розничной торговли — на 1,8%.

Доходы Федерального бюджета по итогам первого квартала 2019 года составили 4,6 млрд рублей или всего 23% от прогнозируемого объёма годовых доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 512,7 млрд рублей или на 12,6%. При этом расходы федерального бюджета исполнены, по данным Счетной палаты на достаточно низком уровне — всего 21,5% от запланированного, это, в свою очередь, ведет к профициту бюджета.

В Счетной палате уточнили: ниже нужного уровня исполнены расходы по семи национальным проектам. По цифровой экономике, экологии, безопасным и качественным автомобильным дорогам, образованию, культуре, малому и среднему предпринимательству и поддержке предпринимательской инициативы, а также жилью и городской среде.

Денис Дятлов