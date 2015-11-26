Р. Гольдштейн: Уход за пожилыми людьми нужно вывести на качественно новый уровень

Cейчас число пожилых людей в России – это практически четверть населения нашей страны

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Реализацию федерального проекта "Старшее поколение" обсудили в Правительстве РФ. В рамках данного проекта предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение качества медицинского обслуживания, долговременного ухода за пожилыми людьми и занятости, сообщает ИА PrimaMedia.

Как отметил Премьер-министр, сейчас число пожилых людей в России – это практически четверть населения нашей страны, в связи с чем необходимо адекватно реагировать на эти демографические изменения, сделать так, чтобы люди жили не просто дольше, но и как можно дольше оставались активными, здоровыми, имели возможность работать. "Чтобы жизнь в преклонном возрасте не сводилась только к походам в поликлинику, а была насыщенной и разнообразной", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Первая задача проекта – добиться увеличения продолжительности здоровой жизни, то есть продлить именно активный период. Решающее значение здесь имеют профилактические осмотры и диспансеризация. К 2024 году профилактические осмотры должно проходить не менее 70% пожилых людей, и не менее 90% пенсионеров, у кого есть серьёзные заболевания, должны быть поставлены на диспансерное наблюдение. Для сельских жителей старше 65 лет будут проводиться дополнительные скрининги, обследования, чтобы выявлять болезни, которые являются наиболее опасными. В рамках проекта уже с этого года для регионов закупается автотранспорт и увеличивается число мобильных бригад (практически до 3 тыс.), которые смогут приезжать в самые отдалённые районы.

Второе – это система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Она предусматривает как уход в семьях, в том числе в приёмных, при поддержке патронажных служб, сиделок, так и в стационаре, где создана обстановка, близкая к привычной, домашней. И целый ряд других услуг. Подход должен быть сугубо индивидуальным.

Третье – модернизация системы домов-интернатов и пансионатов. В рамках проекта "Старшее поколение" за шесть лет будет введено около 100 жилых зданий более чем на 11 тыс. мест. Это поможет не только ликвидировать очереди в данные учреждения, но и переселить пожилых людей из старых помещений в современные.

Четвертая задача касается занятости. Уже сейчас во многих регионах для пенсионеров созданы творческие клубы, компьютерные курсы, курсы иностранных языков. Люди старшего поколения привлекаются и в качестве наставников, волонтёров. При этом многие пожилые люди хотели бы продолжить работу. Это бывает довольно сложно сделать, поскольку рынок труда серьёзно меняется. Поэтому нужны переобучающие программы, которые помогут освоить востребованные, актуальные специальности.

В целом, на реализацию проекта "Старшее поколение" запланировано финансирование в размере порядка 100 млрд рублей.

— Такой объем финансирования на программы для пожилых граждан выделяются впервые федеральным бюджетом. Развитие и модернизация специализированных учреждений, качества медицинского обслуживания, дополнительного обучения и творческих клубов – ранее все расходы на подобные мероприятия лежали исключительно на регионах. Безусловно, выделять большие объемы средств на эти цели из региональных бюджетов весьма проблематично, в результате чего уровень ухода за пожилыми людьми оставлял желать лучшего. Новый федеральный проект не только расширяет комплекс мероприятий для граждан старшего поколения, но и предполагает значительное финансирование из федеральной казны. Это важное подспорье как для субъектов Федерации, так и серьезный импульс к развитию всего комплекса услуг для пожилых граждан, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.