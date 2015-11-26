Обойдя запрет, туроператоры начали отправлять российских туристов в Египет

В Ростуризме говорят, что это преждевременно и опасно для жизни
Общество 06:40
Авиаперевозки российских туристов в города Египта кроме Каира не соответствуют положениям Указа президента Российской Федерации. Фото: pixabay.com

В Ростуризме не рекомендуют российским туристам покупать в данный момент путевки у тех операторов, которые отправляют желающих на Красное море в города Египта.

По мнению сотрудников Ростуризма, это делать преждевременно и является нарушением указа президента РФ о защите граждан России, пишет Интерфакс.

В ведомстве прокомментировали, что авиаперевозки российских туристов в города Египта кроме Каира не соответствуют положениям Указа президента Российской Федерации от 8 ноября 2015 года.

Туроператоры, которые предоставляют сейчас путевки в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду, не могут гарантировать туристам обеспечение безопасности от возможных преступных и иных противоправных действий.

Ростуризм направил обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор, указав, какие турагентства продают путевки в Египет.

Карина Красилова

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