Российских медиков уличили в назначении пациентам конкретных лекарств за мзду

За последние два года количество выявленных нарушений удвоилось
Общество 07:32

Российские медики вдвое чаще стали получать деньги или подарки от фармацевтических компаний за рекомендацию их продукции пациентам.

7,3% проверок Росздравнадзора выявили факт, что некоторые врачи вступали в сговор с производителями лекарств или медтехники и за вознаграждение рекомендовали или назначали пациентам конкретные лекарства или медицинские изделия. Годом ранее такие нарушения фиксировались более чем в два раза реже (3,1%), пишут "Известия" со ссылкой на информацию Росздравнадзора.

Эксперты ведомства установили, что основная доля средств, поступившая в медучреждения через представителей фармкомпаний, выдается врачам за консультации по применению рекомендуемой лекарственной продукции.

Всего за 2017-2018 годы было выявлено около 52 тысяч таких нарушения. Штрафные санкции составили 269 млн рублей.

В соответствии с законом "Об основах здоровья граждан в РФ" медицинским организациям запрещено принимать поощрения и препараты от фармкомпаний для рекомендации их врачам.

Средняя зарплата врача в России в прошлом году составляла 75 тыс. рублей, или 198% от средней зарплаты по стране, следует из данных Росстата. Согласно поручениям президента, доход врачей должен вдвое превышать средний по региону.

Егор Тараруев

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