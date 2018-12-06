Российских медиков уличили в назначении пациентам конкретных лекарств за мзду

За последние два года количество выявленных нарушений удвоилось

Российские медики вдвое чаще стали получать деньги или подарки от фармацевтических компаний за рекомендацию их продукции пациентам.

7,3% проверок Росздравнадзора выявили факт, что некоторые врачи вступали в сговор с производителями лекарств или медтехники и за вознаграждение рекомендовали или назначали пациентам конкретные лекарства или медицинские изделия. Годом ранее такие нарушения фиксировались более чем в два раза реже (3,1%), пишут "Известия" со ссылкой на информацию Росздравнадзора.

Эксперты ведомства установили, что основная доля средств, поступившая в медучреждения через представителей фармкомпаний, выдается врачам за консультации по применению рекомендуемой лекарственной продукции.

Всего за 2017-2018 годы было выявлено около 52 тысяч таких нарушения. Штрафные санкции составили 269 млн рублей.

В соответствии с законом "Об основах здоровья граждан в РФ" медицинским организациям запрещено принимать поощрения и препараты от фармкомпаний для рекомендации их врачам.

Средняя зарплата врача в России в прошлом году составляла 75 тыс. рублей, или 198% от средней зарплаты по стране, следует из данных Росстата. Согласно поручениям президента, доход врачей должен вдвое превышать средний по региону.

Егор Тараруев