Житель КНР хотел провезти товар в тайнике, размещенном в автобусе

Из Приморья в Китай попытались вывезти более 30 кг бивней моржа. Фото: ДВТУ

Более 30 кг бивней моржа в тайнике автобуса пытался вывезти в Китай водитель — гражданин КНР, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТУ.

Прозрачные пакеты, в которых оказались распиленные бивни моржа, таможенники обнаружили в полости под лестницей. Всего было изъято и направлено на экспертизу 46 частей бивней моржа. Их предварительная стоимость — более 300 тысяч рублей.

Из Приморья в Китай попытались вывезти более 30 кг бивней моржа. Фото: ДВТУ Из Приморья в Китай попытались вывезти более 30 кг бивней моржа. Фото: ДВТУ 1 / 2

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Нарушителю грозит административный штраф — до трехкратного размера стоимости товаров и конфискация.

Охота на моржей запрещена во всем мире. Обитающие в России подвиды этих животных внесены в Красную Книгу России. Перемещение через границу, а также торговля поделками из моржовых костей регламентируется международной конвенцией СИТЕС.