Из Приморья в Китай попытались вывезти более 30 кг бивней моржа

Более 30 кг бивней моржа в тайнике автобуса пытался вывезти в Китай водитель — гражданин КНР, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТУ.
Прозрачные пакеты, в которых оказались распиленные бивни моржа, таможенники обнаружили в полости под лестницей. Всего было изъято и направлено на экспертизу 46 частей бивней моржа. Их предварительная стоимость — более 300 тысяч рублей.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Нарушителю грозит административный штраф — до трехкратного размера стоимости товаров и конфискация.
Охота на моржей запрещена во всем мире. Обитающие в России подвиды этих животных внесены в Красную Книгу России. Перемещение через границу, а также торговля поделками из моржовых костей регламентируется международной конвенцией СИТЕС.