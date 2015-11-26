Из Приморья в Китай попытались вывезти более 30 кг бивней моржа

Житель КНР хотел провезти товар в тайнике, размещенном в автобусе
Общество 12:09
Из Приморья в Китай попытались вывезти более 30 кг бивней моржа. Фото: ДВТУ

Более 30 кг бивней моржа в тайнике автобуса пытался вывезти в Китай водитель — гражданин КНР, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТУ.

Прозрачные пакеты, в которых оказались распиленные бивни моржа, таможенники обнаружили в полости под лестницей. Всего было изъято и направлено на экспертизу 46 частей бивней моржа. Их предварительная стоимость — более 300 тысяч рублей.

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Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Нарушителю грозит административный штраф — до трехкратного размера стоимости товаров и конфискация.

Охота на моржей запрещена во всем мире. Обитающие в России подвиды этих животных внесены в Красную Книгу России. Перемещение через границу, а также торговля поделками из моржовых костей регламентируется международной конвенцией СИТЕС.

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