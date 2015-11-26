Mercedes-Benz представил "самый безопасный автомобиль в мире"

Наработки безопасности компания намерена использовать и в других моделях

Компания Mercedes-Benz создала и представила экспериментальный прототип Experimental Safety Vehicle (ESF) 2019, созданный на базе кроссовера Mercedes-Benz GLE. Компания позиционирует его как "самый безопасный автомобиль в мире".

Прототип оснащен световыми сигналами и экранами на решетке радиатора, заднем стекле и крыше. Они предназначены для оповещения других автомобилей и пешеходов о режимах работы беспилотника и о возможных опасностях, пишет "Коммерсантъ".

Педали на водительском месте и руль могут складываться и убираться в переднюю панель, когда автомобиль работает в режиме беспилотника. В ремни безопасности интегрирована система Pre-Safe Curve, которая слегка затягивает ремни в случае слишком высокой скорости вхождения в повороты.

Чтобы не ослеплять встречных водителей, автомобиль получил новые фары. В случае поломки автоматически активизируются два аварийных знака — один разворачивается на крыше машины, второй представляет собой мини-робота, который самостоятельно выезжает и располагается позади автомобиля.

Для безопасности детей предусмотрена система Pre-Safe Child, включающая в себя преднатяжитель ремня безопасности детского кресла и расположенные вокруг кресла подушки безопасности, снижающие риск травмирования маленького пассажира при ДТП. Кроме того, электроника контролируют жизненные показатели ребенка во время поездки.

Компания намерена использовать наработанные решения по безопасности на других моделях Mercedes-Benz в ближайшем будущем.

Егор Тараруев