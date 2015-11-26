Суда на рейде были названы предполагаемым источником разлива нефти в бухте Федорова

Своей версией произошедшего поделился яхт-клуб "Семь футов", вблизи которого и было обнаружено загрязнение морской среды
Общество 15:01
тематическое изображение. Фото: ИА PrimaMedia

Яхт-клуб "Семь футов" подтвердил факт загрязнения прибрежной акватории продуктами нефтяной промышленности и отметил, что мазутное пятно выходит из бухты Федорова. Возможным источником названо стечение обстоятельств: суда, стоящие на рейде из-за непогоды и неудачное направление ветра, сообщает ИА PrimaMedia.

Пресс-секретарь яхт-клуба "Семь футов" Яна Коноплицкая прокомментировала корр. агентства, обнаруженное жителями Владивостока загрязнение морской акватории бухты Федорова.

— На данный момент в Амурском заливе напротив бухты Фёдорова стоит порядка десяти судов на рейде. Это превентивные меры в связи с объявленным ранее штормовым предупреждением. Вполне вероятно, что происхождение нефтяного пятна связано с присутствием судов в заливе. С вечера понедельника дул южный ветер, поэтому нефтяное пятно прибило к побережью, в том числе и в гавань яхт-клуба. Сейчас ветер сменился на юго-восточный, и пятно постепенно выходит из бухты Фёдорова, — отмечает Яна Коноплицкая.

Как говорят гребцы, которые утром 21 мая вышли на тренировку на аутригерах, пятно растянулось вдоль побережья.

Напомним, по факту обращения о предполагаемом разливе нефтепродуктов в бухте Федорова Приморской межрайонной природоохранной прокуратурой была инициирована проверка. Также информация была передана оперативному дежурному Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора.

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