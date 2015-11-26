Соревнования по дворовому футболу среди детских команд открылись в Приморье

Официальный старт отборочных соревнований дан в городе Артеме
Общество 15:40
Соревнования по дворовому футболу среди детских команд открылись в Приморье. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Соревнования по дворовому футболу (6+), приуроченные ко Всероссийскому дню массового футбола, начались в Приморье. Торжественная церемония открытия детских игр состоялась на территории Артемовского городского округа 18 мая в рамках реализации федерального партийного проекта "Детский спорт", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Первыми командами, открывшими региональные соревнования по дворовому футболу, стали команды, "Атлетика", "Спарта" и "Динамо", представляющие городской округ. Они провели в День открытия игр товарищеский турнир.

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Матчи прошли в теплой дружеской атмосфере и завершились товарищеской ничьей. "Здесь победила дружба и сплоченность", — подчеркнул один из организаторов турнира, координатор проекта "Детский спорт", депутат думы Владивостока Виктор Аблапов. Вместе с ним в организации мероприятия приняли участие руководитель направления "Дворовый футбол" Антон Кузубов, "Всероссийское объединение поддержки молодежи в регионах "Прогресс 2030", а также депутаты думы Артема Алексей Писаренко и Зарина Фардзинова.

Соревнования по дворовому футболу среди детских команд открылись в Приморье

Соревнования по дворовому футболу среди детских команд открылись в Приморье. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Соревнования по дворовому футболу проведут этим летом 15 местных отделений партии "Единая Россия" на территориях Кавалеровского, Пожарского, Михайловского, Надеждинского, Чугуевского, Хорольского, Октябрьского, Дальнереченского, Ханкайского и Черниговского районов, городских округов Уссурийск, Артем, Большой Камень, Спасск-Дальний и Арсеньев.

Соревнования по дворовому футболу среди детских команд открылись в Приморье

Соревнования по дворовому футболу среди детских команд открылись в Приморье. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Проект партии "Единая Россия" "Детский спорт" направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.

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