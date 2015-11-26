Другого выбора нет: в Приморье достроят три дома для переселенцев из аварийного жилья

Итоги реализации программы по переселению приморцев из аварийных домов подвели в Заксобрании (ФОТО)

Итоги реализации программы по переселению приморцев из аварийных домов подвели в Заксобрании Приморского края. Фото: на 2013–2020 годы

Эффективность подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Приморского края" на 2013 – 2020 годы, а также варианты решения имеющихся в этой сфере проблем обсудили члены комитета по экономической политике и собственности Заксобрания на очередном заседании 21 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

К настоящему моменту в рамках подпрограммы из 3295 аварийных помещений переселили 7552 человек. Для переселения приобрели 2719 квартир в 103 новых многоквартирных домах и 211 квартир на вторичном рынке. Если аварийное жилье было меньше установленной социальной нормы, то переселенные, соответственно, получали новое жилье увеличенной площади. Общее финансирование подпрограммы составило 5 млрд рублей.

Председатель комитета по экономической политике и собственности краевого парламента Сергей Ищенко сказал в беседе с корр. ИА PrimaMedia: "В целом я очень высоко оцениваю результаты реализации подпрограммы, которая длилась в течение 5 лет. Из всех госпрограмм она оказалась одной из наиболее эффективных. План выполнен на 97%, переселено 555 домов. По ней также поступает много положительных отзывов от населения. Подпрограмма нашла отклик и в муниципальных образованиях, что немаловажно. Кто хотел – тот построил новые дома".

Тем не менее, подпрограмма в Приморье до сих пор не завершена. Как отметил и. о. руководителя департамента градостроительства Владимир Маран, к настоящему моменту в двух из 29 муниципальных образований люди все еще ждут переселения. Не переселено 182 человека из 90 помещений площадью 3,6 тысяч кв.метров. Причина тому — проблемы со строительством новых домов. В Посьетском городском поселении ждет окончания строительства один дом площадью 0,87 тысяч кв. метров на 21 квартиру. В Хасанском городском поселении – два дома общей площадью 2,8 тысяч кв. метров на 12 и 60 квартир.

Жилой дом в пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 16а/1. Строительство жилого дома вела компания ООО «Дальневосточный консалтинг». Фото: департамент градостроительства Приморского края 12-ти квартирный жилой дом пгт. Хасан, ул. Вокзальная, д. 9 застройщик ООО «Владкон». Фото: департамент градостроительства Приморского края 60-ти квартирный жилой дом пгт. Хасан, ул. Вокзальная, д. 9а застройщик ООО «Владкон». Фото: департамент градостроительства Приморского края 1 / 3

Согласно созданной дорожной карте, на завершение строительства необходимо около пяти месяцев. В ходе нескольких публичных встреч с гражданами, которых все еще не переселили, стало известно, что люди отказываются от альтернативных вариантов переселения и готовы ждать окончания стройки. К концу года департамент градостроительства рассчитывает не только достроить, но и переселить всех в новое жилье.

Снижению эффективности реализации подпрограммы, согласно отчету департамента госпрограмм и внутреннего финансового контроля Приморского края, послужили нарушение сроков по вводу домов в эксплуатацию застройщиками; последствия тайфуна "Лайонрок" и увеличение частоты обращений граждан в органы муниципальных образований c заявлениями о признании жилья аварийным. В 2019 году на завершение мероприятий по подпрограмме предусмотрено 30 млн рублей, на реализацию мероприятий по переселению – 60 млн рублей.

С приморцами, переселение которых не завершено, прошло несколько публичных встреч. Последняя — в январе этого года . Граждане пожелали дождаться окончания стройки и отказались от предложенных им альтернативных вариантов переселения.

Депутаты Законодательного собрания высказали беспокойство тем, что для заселения оставшихся трех домов в столь короткие сроки потребуются колоссальные усилия, однако департамент градостроительства заверил, что закроет все долги.

"Иного выбора просто нет, таковы условия реализации госпрограммы", — отметил Сергей Ищенко.

В завершении заседания члены комитета приняли представленную информацию к сведению, а также рекомендовали врио вице-губернатора Михаилу Петрову усилить контроль над своевременным использованием бюджетных средств, предусмотренных на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 году. Департаменту градостроительства Приморского края депутаты рекомендовали всячески помогать местным властям в завершении строительства жилых домов в Посьетском и Хасанском городских поселениях в согласованные сроки, а затем — в переселении граждан из аварийного жилищного фонда в этих поселениях до конца года.