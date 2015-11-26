Организаторы ждали 20 человек, а пришло несколько сотен противников строительства в самой трепанговой бухте края

поселок Приморский Хасанского района. Фото: ИА PrimaMedia

В поселке Приморский Хасанского района проходят общественные обсуждения проекта морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов, который может оказать губительное влияние на уникальную природу южной части края. На месте событий работает корреспондент ИА PrimaMedia.

У администрации поселка собралось не меньше 300 человек, при этом организаторы приготовили всего 20 стульев – явно не ожидали такого наплыва желающих высказаться. Те, кто не смог попасть внутрь, кричат, скандалят, требуют перенести слушания на улицу или вообще во Владивосток, поскольку речь идёт о строительстве объекта федерального значения. Владелец будущего терминала — ООО "Восток ЛПГ" — является резидентом свободного порта Владивосток.

"Вы относитесь к нам как к свиньям!", — кричали из толпы организаторам. Но они пропустили эти крики и оскорбления мимо ушей, начав мероприятие в здании. Также представители "Восток ЛПГ" заявили, что никакого народного голосования по итогу слушаний не будет — только сбор предложений, который будет продолжаться еще 30 дней.

Люди, которые остались на улице, проголосовали за признание таких слушаний нелегитимными. Организаторы всеми силами, сквозь протест и недовольство, пытаются протолкнуть "описание проекта". Участники отказываются слушать, пока возможность принять участие в слушаниях не дадут всем желающим.



Скандальные слушания по газовому терминалу требуют перенести из Приморского во Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Организаторы заявляют, что слушания нужно проводить только для жителей Приморского. Газовики считают, что их "федеральный проект регионального масштаба" других жителей Приморья вообще не должен волновать.

"Восток ЛПГ" уверяет, что проект приносит 55% всех налогов поселку Приморский и очень скоро здесь будут "Нью-Васюки". Например, за три года поставили хоккейную коробку.



Скандальные слушания по газовому терминалу требуют перенести из Приморского во Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Немногочисленные местные жители, пришедшие на слушания, кричат, что для них вместе с терминалом появятся рабочие места, газ в домах и новая дорога.

Активные участники слушаний уверяют: трудоустраивать будут высококвалифицированных приезжих специалистов, налоги от "Восток ЛПГ" пойдут еще не скоро, потому что компания — резидент СПВ, а газ будет проходить мимо поселка сразу за границу на танкерах.

Пока большинство собравшихся оставались на улице, из администрации вышел какой-то парень — судя по всему, местный житель — с микрофоном в руках. В знак протеста против происходящего он швырнул этот микрофон в кусты. Тут же нашлись желающие сфотографироваться с ним.



Свой гнев один из участников слушаний выразил таким способом. Фото: РИА PrimaMedia

В 16 часов организатор мероприятия сообщил корреспонденту редакции, что слушания признали несостоявшимися. При этом он не захотел подписывать протокол, подтверждающий этот факт. А представители WWF в свою очередь обещают подать заявление в прокуратуру, если слушания будут признаны состоявшимися, потому что в них не смогли принять участие две трети всех желающих.

Незадолго до этого один из организаторов, Александр Михайлович, попросил своих единомышленников не общаться с корреспондентом ИА PrimaMedia. Протестующих участников слушаний организаторы назвали "провокаторами, которые куплены какими-то темными силами".