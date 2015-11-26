Я ничего не могу с собой поделать: тщеславие против любви

Авторская рецензия на спектакль "Опасные связи" в Приморском театре им. Горького

Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева

Директор департамента искусств и дизайна, Школа искусств и гуманитарных наук ДВФУ Наталья Федоровская:

Фривольную драму в двух действиях по пьесе Кристофера Хэмптнона "Опасные связи" (18+) (режиссер Вадим Данцигер) представили 25 апреля 2019 года на сцене Приморского академического краевого театра им. М. Горького. В основе сюжета лежит знаменитый роман в письмах Пьера Амбруаза Франсуа Шодерло де Лакло "Опасные связи" (12+), повествующий о жизни скучающей французской аристократии XVIII века.

В основе сюжета лежит обернувшаяся трагедией любовная афера, разыгрываемая из чувства мести и тщеславия маркизой де Мертей (Наталья Овчинникова) и виконтом де Вальмоном (Сергей Лисинчук). Объединенные давней дружбой, основанной на любовных интригах, аристократы высмеивают и порицают нравственные нормы светского общества и развлекаются тем, что плетут сети, в которые попадаются неискушенные представители благородных семейств.

Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева 1 / 7

Маркиза подговаривает виконта соблазнить юную Сесиль Воланж (Злата Веретенникова), невесту своего старого врага, сам же Вальмон стремится к более значимой победе – любви добропорядочной госпожи де Трувель (Александра Аубекерова). Руководствуясь чувством мести и тщеславием, подогреваемым престижной в свете репутацией любовника, перед которым не может устоять ни одна женщина, виконт выступает в роли злодея-соблазнителя и на спор губит женские судьбы.

Однако, разворачивающаяся перед зрителями драматическая история показывает, что циник и злодей виконт де Вальмон – это всего лишь жертва своего тщеславия и пешка в игре благородной и непогрешимой маркизы де Мертей, которая оказывается главным отрицательным персонажем. Пройдя суровую школу жизни в высшем свете, она с изощренной жестокостью играет чужими судьбами, пользуясь доверием и слабостями людей. Наталья Овчинникова мастерски создает образ циничной, расчетливой женщины, которая, опираясь на свою хорошую репутацию, губит окружающих из любви к интригам. Носимая маркизой маска благопристойности скрывает ее развращенную душу, делая героиню воплощением пороков высшего света. Маркиза провоцирует Вальмона, играя на его мужском самолюбии и тщеславии, и заставляет воплощать свои чудовищные замыслы. Когда главный герой начинает прозревать и осознавать происходящее – становится слишком поздно.

Кульминационной частью спектакля стали сцены, когда Вальмон, окрыленный чувством победы над упрямой Трувель, с упоением делится с Мертей ощущениями, которые вызывает у него новое увлечение. Сергею Лисинчуку удалось тонко передать момент, когда его герой на несколько мгновений открывается перед своей союзницей. Зрители видят искренние, светлые чувства, которые не осознаются виконтом, но сразу вызывают чувство жгучей ревности со стороны маркизы.

Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева 1 / 10

Мертей вновь разжигает его тщеславие и вынуждает бросить влюбленную в него женщину, внедряя в сознание героя историю как один ее знакомый решил аналогичную проблему простой фразой "Я ничего не могу с собой поделать". Эта фраза становится роковой в отношениях Вальмона и Трувель и переломной точкой спектакля. Виконт не в состоянии объяснить возлюбленной свой поступок и закрывается от нее "щитом", ничего не объясняющими словами, эгоистично оправдывающими любые действия.

Образ искренней благородной госпожи де Трувель, созданный Александрой Аубекеровой, выступает антиподом образу маркизы де Мертей. Героиня разрывается между чувством долга, необходимостью хранить верность нелюбимому супругу и вспыхнувшими чувствами к человеку с сомнительной репутацией, заставившими ее отринуть нормы общественной морали и всецело посвятить себя любви. Слова о разрыве отношений становятся для нее ударом. Трувель безуспешно пытается достучаться до любовника, но виконт словно заклинание повторяет: "Я ничего не могу с собой поделать".

Узнав о разрыве отношений, Мертей торжествует и, цинично высмеяв Вальмона, говорит, что он был лишь игрушкой в ее руках и погубил единственную женщину, которую искренне любил – теперь с этим ничего нельзя поделать! Дуэль с шевалье Дансени (Максим Вахрушев), во время которой виконт намеренно гибнет, передав перед смертью компрометирующие маркизу письма, становится драматической развязкой спектакля.

Отношения между главными действующими лицами оттеняются другими персонажами. Благодаря актерской игре перед зрителем возникает образ пустоватой и наивной Сесиль Воланж (Злата Веретенникова), которая комично похрапывает на сцене во время визита в дом маркизы и легкомысленно впускает к себе в спальню Вальмона только потому, что за его безупречную репутацию поручилась знакомая ее матери (Марина Волкова) маркиза де Мертей. Интриганы откровенно высмеивают открытого и простодушного шевалье Дансени, который делает первые шаги в высшем обществе и еще не умеет видеть лицемерие в желании "искренне помочь" ему в завоевании сердца Сесиль.

Немаловажную роль в раскрытии истинной сущности отрицательных героев пьесы играют слуги Эмилия (Елена Пономаренко), Азолан (Леонид Смагин) и мажордом (Петр Мартыненко). Дивертисменты с их участием не только украшают и оживляют действие, но и напрямую демонстрируют нравственные ценности своих хозяев. Пластические решения сцен, сочетающие исторические и современные хореографические элементы (хореограф Ярослав Францев), раскрывают психологический подтекст происходящего на сцене. Оттеняющими драматические события спектакля стали комедийные эпизоды. Например, охота Вальмона и Азолана, когда вместо ожидаемой сбитой точным выстрелом птицы слуга ловит в корзину неизвестно откуда взявшегося кота и последующее эмоциональное ощипывание дичи госпожой де Трувель в сцене объяснения с виконтом.

Идея лицемерия, постоянного ношения масок блестяще реализуется в постановке благодаря декорациям и внешнему облику героев (художник Андрей Климов). Идеально выстриженные вазоны с топиариями, белая мебель, белоснежные драпировки на столе и постели, белые парики, гротескно выбеленные и нарумяненные лица, белоснежные однотипные костюмы, с незначительными на первый взгляд различиями персонажей, не столько отсылают к исторической эпохе, сколько имитируют нее основные элементы.

Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева 1 / 8

Благодаря общему белому тону в декорациях и костюмах создается иллюзия благородности светского общества, чистоты царящих в нем помыслов и нравов. Незначительные различия в деталях костюмов героев демонстрируют их характер, скованный внешними рамками этикета. Так, например, маркиза де Мертей получает откровенное открытое одеяние, соответствующее ее статусу: уверенная в себе светская дама, которая имеет нерушимую репутацию и влияние на мужскую и женскую часть высшего общества. Противоположностью ей выступает наглухо застегнутая на все пуговки своего белого платья госпожа де Трувель, как яркий представитель честной женщины, которая верит в транслируемые в обществе моральные постулаты.

Контрастом всей этой внешней благопристойности становятся действия и поступки героев, показывающие, что их облик лишь маска, за которой скрываются наполненные цинизмом и страстями души, способные издеваться над теми, для кого нравственность и благородство не пустой звук. Коварный сговор Вальмона и Мертей символически подчеркивается кроваво-красными бокалами для вина, которые резко выделяются на девственно белом столе.

Символично также сценическое решение раскрытия образов Трувель и Вальмона. В кульминационных сценах герои появляются без париков и макияжа, словно снимая с себя условности высшего общества, и обнажают искренние чувства, которым нет места в лицемерном свете. Черно-белая одежда слуг также подчеркивает различие внутренней и внешней сути общества.

Символическая составляющая спектакля проявляется и в оформлении сцены. Общий белый тон позволяет окрашивать сцену с помощью освещения в разные оттенки, создавая необходимое для действия эмоциональное пространство (световое и видео оформление Александр Рудаков). На заднем плане сменяют друг друга проекции знаменитых легкомысленных работ художников эпохи рококо, хорошо вписывающиеся в контекст сцен. Происходящее также дополняют проекция горящего камина, виды на парковую зону, которые переносят зрителя то в покои маркизы де Мертей, то в загородное поместье мадам де Розмонд (Ольга Налитова). Религиозный витраж становится символом нравственного падения госпожи де Трувель. Во втором действии символично появление изображений идущих часов, неизбежно приближающих драматическую развязку, а также собора и казни в эпилоге.

Особый эффект создается с помощью использования установленной на сцене видеокамеры, транслирующей на заднем плане крупным планом ключевые эпизоды сцен, а также зеркальных поверхностей, находящихся по бокам сцены дверей. Благодаря этому появляется возможность показать происходящее на сцене одновременно с разных ракурсов, что усиливает эффект погружения в действие. Интересным решением стало появление призрака госпожи де Трувель в зеркальном отражении двери в сцене объяснения маркизы и виконта, когда тот с мальчишеской гордостью сообщает, что бросил влюбленную в него женщину.

Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева Спектакль "Опасные связи". Фото: Жанна Беляева 1 / 7

Минимальное количество конструкций на сцене позволяет создать универсальное пространство. Особое внимание обратим на белую мебель-трансформер. Стулья с высокими спинками легко перемещаются по сцене, нижняя их часть дополнена выдвижными ящиками. Последние выступают, то в качестве мест для хранения писем, ключей и других атрибутов пьесы, то – ступенек, по которым взбираются герои, а сами стулья становятся своеобразными подиумами. Аналогичной многофункциональностью обладает конструкция, выполняющая в спектакле функцию обеденного стола и постели. Комплекс стулья и стол-кровать позволяют каждый раз по-разному выстраивать сценическое пространство. Все это придает динамичность действию, заставляя зрителей следить за разновысотными перемещениями героев. При минимальном количестве декораций на сцене создается постоянное движение.

В эпилоге спектакля проявляется скрытая сущность высокой спинки стульев, которая символизирует гильотину, напрямую намекая на приближение Великой французской революции, положившей конец эпохи праздной аристократии.

Таким образом, постановка Приморского академического краевого театра им. М. Горького обладает эстетической простотой и художественной целостностью. "Опасные связи", затрагивающие проблемы человеческих пороков, вот уже более 200 лет не теряют своей актуальности. Наполненный многоуровневым символическим подтекстом спектакль заставляет вновь задуматься над проблемами общества, в котором за внешней благопристойностью скрывается подлость и распущенность, а настоящую любовь так легко погубить, идя на поводу гордыни и тщеславия.

Спектакль "Опасные связи" (18+) покажут 7 июня в Приморском академическом краевом театре имени Максима Горького по адресу: ул. Светланская, 49. Начало в 18.30. Справки по телефону: +7 (423) 222-01-36.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.

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