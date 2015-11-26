Получение инвалидности в России перестанет быть бюрократическим кошмаром

Правительство РФ упростило процедуру
Общество 16:55
Оформить инвалидность можно будет проще и быстрее. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Оформить инвалидность в России можно будет без непосредственного участия инвалида. Все необходимые документы между медицинскими учреждениями и органами МСЭ (медико-социальной экспертизы) будут передаваться в электронном виде.

Нововведения значительно сократят и упростят процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
В связи с подписанным постановлением №607 в Правила внесены изменения, согласно которым направление на экспертизу будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия гражданина.

"А при отсутствии доступа к информационным системам — на бумажном носителе с учетом требований законодательства в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны", — отмечается в постановлении.

Кроме того, благодаря внесенными изменениями в процедуру, начать оформление инвалидности можно будет через Единый портал государственных и муниципальных услуг, так же там можно будет запросить электронные копий акта медико— социальной экспертизы и протокола ее проведения, а также написать заявление на обжалование решений первичных и главных бюро медико— социальной экспертизы.

Денис Дятлов

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