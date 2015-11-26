Фуникулер временно прекратит работу во Владивостоке

22 мая там пройдут работы по техническому освидетельствованию объекта перед ежегодным летним ремонтом
Общество 17:35
Фуникулер. Фото: ИА PrimaMedia

Фуникулер Владивостока завтра, 22 мая, с 9.00 до 18.00 будет закрыт. Здесь пройдут работы по техническому освидетельствованию объекта перед ежегодным летним ремонтом, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

В июне фуникулер традиционно закроют на ежегодные профилактические работы и завтрашнее приостановление работы необходимо для составления их сметы.

С 7.00 до 9.00 и с 18.00 до 20.00 фуникулер будет работать в обычном режиме.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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