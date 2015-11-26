Овны-одиночки, влиятельные Львы и очищение у Скорпионов: гороскоп на 26 мая

Астрологический прогноз на воскресенье от салона "Мандрагора"
Это интересно 20:00
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ лучше общаться сегодня с хорошо знакомыми людьми, а часть дня вообще рекомендуется провести в одиночестве. Полезны любые водные и очистительные процедуры. Хорошо в этот день убирать жилище, наводить порядок во всех жизненных сферах.

У ТЕЛЬЦОВ неплохой день для поездок и работы на земле. Многие ощутят потребность в признании, и ради этого будут готовы если не на все, то на многое. Вы можете многого добиться в общении с противоположным полом.

У БЛИЗНЕЦОВ удачный период для интеллектуальной и общественной работы, решения социальных вопросов. Что бы ни случилось — не теряйте душевного равновесия и думайте на несколько шагов вперед. Не рекомендуется брать и давать сегодня в долг.

РАКИ, ваш совет способен оказать существенное влияние на чью-то судьбу. Продолжает расти ваша популярность среди друзей и лиц противоположного пола. Распоряжайтесь личным временем, как вам захочется, активнее вовлекайте в свои планы тех, кто вам симпатичен.

Успех ЛЬВОВ будет зависеть от их готовности взять на себя ответственность за то, что происходит в их кругу. Взяв бразды правления в свои руки, вы сможете многое изменить. Самое время предпринять активные действия, направленные на сближение с приятным вам человеком.

У ДЕВ период переоценки ценностей и своих возможностей. Может появиться желание заняться чем-то совершенно необычным. Не сдерживайте свои порывы: спонтанные действия в вашем положении обещают успех.

ВЕСЫ, завершив важные дела, почувствуют умиротворение. Оставьте больше времени на общение с детьми и любимыми. Хорошо исправлять прошлые ошибки, менять отношение к волнующим событиям, уделять больше внимания телу.

У СКОРПИОНОВ этот день связан с приобретением уверенности в собственных силах и расставанием с ненужными вещами и эмоциями. Очистите внутреннее и окружающее пространство! Важно находиться сегодня в гармонии с собой, с природными стихиями.

СТРЕЛЬЦЫ осознают необходимость большей самодисциплины. Лучше полностью сконцентрироваться на чем-то одном. Весьма вероятны финансовые потери – вы сейчас слишком зависите от внешних соблазнов.

КОЗЕРОГАМ показан поиск новых развлечений – более активных и полезных. У вас сейчас достаточно энергии для воплощения в жизнь самых смелых замыслов. Чем больше вы вложитесь сейчас, тем скорее будет заметен результат.

ВОДОЛЕЯМ пора подумать о том, чтобы заняться укреплением здоровья; этот период особенно подходит для чистки организма, посещения сауны, умеренной нагрузки на свежем воздухе. Отложив выполнение обещания, вы рискуете заполучить ряд проблем.

У РЫБ – благоприятное время для участия в разных общественных мероприятиях, посещения выставок. Непредвиденные траты могут быть связаны с получением известия или неожиданного приглашения.

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