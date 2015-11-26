Первый кандидат на должность бизнес-омбудсмена в Приморье заявил о себе

Конкурс на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей обещает жаркую гонку

Дмитрий Ямщиков подал документы в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края для участия в конкурсе.. Фото: ИА PrimaMedia

Первый кандидат на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморского края заявил о себе. Документы для участия в конкурсе в краевую администрацию подал Дмитрий Ямщиков, управляющий НП "Союз предпринимателей Приморья", директор АНО "Инвестиционное агентство Приморского края" и член инвестиционного совета при губернаторе Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.

Как стало известно информагентству, кандидатура Ямщикова была выдвинута по результатам голосования НП "Союз предпринимателей Приморья". Свой выбор члены партнерства аргументировали компетенцией и большим опытом управляющего, который уже много лет занимается проблемами бизнес-сообщества, а также его высокой репутацией в деловых кругах.

"Омбудсмен — государственная должность. На законодательном уровне за ней закреплены большие полномочия, которыми не обладают ни коммерческие организации, ни общественные объединения. Она позволяет на "профессиональной" основе решать вопросы с администрацией края и федеральными органами. Это то, чем я занимаюсь сейчас, но с большими возможностями", — прокомментировал Дмитрий Ямщиков.

Напомним, конкурс на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморье стартовал восьмого мая. По информации департамента экономики и развития предпринимательства Приморья, эта традиционная процедура проводится раз в пять лет согласно нормам действующего законодательства.

Пятилетний срок полномочий прежнего бизнес-омбудсмена Марины Шемилиной заканчивается в сентябре (конкурс объявляется заранее).

Ранее в разговоре с корр ИА PrimaMdeia Шемилина не отрицала возможности своего повторного выдвижения, "если предпринимательское сообщество ее поддержит".

Кроме того, как стало известно ИА PrimaMedia, включиться в борьбу в ближайшем времени может и кандидат от "Опоры России".

"Сейчас мы проводим опрос, по результатам которого будет обозначена официальная позиция "Опоры России" – кого в этом конкурсе поддержать. Итоги будут известны уже через 2-3 дня. Вполне вероятно, что "Опора" выдвинет и собственного кандидата", — прокомментировал Виталий Гуменюк, председатель краевого отделения и совета регионального отделения общественной организации "Опора России".

Документы кандидатов будут поступать в профильный департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края до 28 мая 2019 года. Затем процедура конкурса предполагает утверждение кандидатуры победителя сначала губернатором, а в дальнейшем депутатами Законодательного собрания Приморского края. После чего требуется утверждение нового бизнес-омбудсмена уполномоченным по правам предпринимателей РФ Борисом Титовым.

СПРАВКА:

Дмитрий Ямщиков окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, МВА (квалификация "мастер делового администрирования"), а также Дальневосточный государственный университет по специальности "юриспруденция", Хабаровский институт повышения квалификации ФСКН РФ. Работал старшим оперуполномоченным управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при УВД по Приморскому краю, старшим оперуполномоченным по особо важным делам Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю, ведущим специалистом службы безопасности ЗАО "Муниципальный Камчатпрофитбанк". В настоящее время, согласно ЕГРЮЛ, занимает должность генерального директора АО "Шинтоп-Инвест". Являлся депутатом Гордумы Владивостока. В 2018 году возглавил Инвестиционное агентство Приморья. В настоящий момент возглавляет НП "Союз предпринимателей Приморья". Кроме того, в апреле 2019 года Ямщиков вошел в состав инвестиционного совета при губернаторе Приморского края.