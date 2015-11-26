В список продуктов, вызывающих рак, попала самая любимая россиянами еда

О том, что это провоцирует развитие онкологических заболеваний рассказал медик

Развитие онкологии провоцирует жирная пища. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что в первую очередь вызывает рак.

По словам эксперта, развитие онкологии провоцирует жирная пища, употребление спиртного, курение и малоподвижный образ жизни, пишет РИА Новости.

Каприн добавил, что до 50 раз вырастает вероятность развития рака у заядлых курильщиков.

В зоне риска те, кто любит красное мясо, жирную пищу, в том числе фастфуд.

Люди с ожирением чаще остальных страдают от онкологических заболеваний.

Карина Красилова