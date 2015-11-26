Cиноптики назвали точное время нового сильного ливня во Владивостоке

Метеорологи подробно рассказали, чего стоит ожидать от стихии

Дождь. Фото: pixabay.com

Очень сильный ливень ожидается во Владивостоке в понедельник, 27 мая. Об это говорят данные прогноза сайта "Расписание погоды".

По данным синоптиков, сильные осадки обрушатся на приморскую столицу в понедельник, 27 мая. По прогнозу метеорологов портала отмечается, что очень сильный ливневый дождь пройдет в городе начнется в ночь на понедельник, 27 мая с 04.00. Он прогнозу синоптиков, дождь будет идти весь день вплоть до 22.00. Согласно информации с сайта, общее количество осадков составит более 50 мм.