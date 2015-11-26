Звезды сделали необходимые рекомендации

Чего лучше не делать: астрологи сказали, чего стоит ждать в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Мы все знаем, что удачи сменяются негативным моментами, ведь жизнь, как зебра — то черное, то белое. Чтобы хоть как-то нивелировать не совсем позитивные моменты, люди часто обращаются к звездам. 24 мая, пятница станет в целом благоприятным днем, если провести его в одиночестве. Такие прогнозы дали астрологи.

В пятницу убывающая Луна будет находится в знаке Водолей. Поэтому астрологи рекомендуют с особой аккуратностью подходить к делам. Ведь, по их словам, есть риск нарваться на проблемы с начальством, предлагая, например, новые идеи. Высока вероятность, что руководство просто не оценит вашего рвения к новому.

Кроме этого, звезды не советуют пребывать в местах массового скопления людей. Более того, вы можете поругаться даже с хорошими знакомыми в этот день.

Идеальный сценарий этого дня, по мнению астрологов, это провести время в одиночестве, заняться личными делами и привести мысли в порядок.