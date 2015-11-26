Неделя сметчика. Дальний Восток

Курс мероприятий объединит на одной образовательной площадке специалистов по ценообразованию и сметному нормированию

"Неделя сметчика" пройдет на Дальнем Востоке. Фото: предоставлено организаторами

"Неделя сметчика" (18+) – масштабный проект, организованный Сибирским межрегиональным учебным центром (СМУЦ) совместно с Институтом стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства (ИСИИККС) в этом году впервые пройдет в Хабаровске. Курс мероприятий объединит на одной образовательной площадке специалистов по ценообразованию и сметному нормированию, сообщает ИА PrimaMedia.

Как отмечают организаторы, проведение "Недели сметчика" на Дальнем Востоке обусловлено необходимостью получения новых информационно-достоверных знаний с учетом активного развития строительной отрасли региона и с появлением новых проектов по территориальному развитию.

Практические примеры, разбор вопросов, рассмотрение судебных практик — станут основой курсов и семинаров на "Неделе сметчика. Дальний Восток", которые пройдут с 17 по 21 июня 2019 года.

Экспертами выступят и подготовят ответы на вопросы участников — ведущие специалисты в области ценообразования, неоднократно участвовавшие в реализации проектов федерального значения:

Работкин Дмитрий Васильевич , эксперт по формированию федеральных, территориальных и отраслевых сметных нормативов;

, эксперт по формированию федеральных, территориальных и отраслевых сметных нормативов; Моргун Светлана Николаевна даст ответы на вопросы, связанные с ремонтами и проектно-изыскательскими работами;

даст ответы на вопросы, связанные с ремонтами и проектно-изыскательскими работами; Соловьёва Анна Сергеевна поделится нюансами определение стоимости строительства с применением укрупненных сметных нормативов;

поделится нюансами определение стоимости строительства с применением укрупненных сметных нормативов; Кисляков Михаил Михайлович расскажет о пусконаладке и автоматизированных системах управления.

Помимо этого, специалисты могут заранее подготовить вопросы для экспертов и задать их в формате "круглого стола", обсудить с ними наиболее волнующие темы, заручиться их поддержкой и обзавестись полезными знакомствами, что непременно благоприятно скажется на построении эффективной линии работы в дальнейшем.

Подробную информацию о мероприятии можете узнать здесь.