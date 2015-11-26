Как благоустроить территорию у храма на центральной площади, решат жители Владивостока

Мэрия начала сбор предложений и советов на почту ugia@vlc.ru
Общество 12:55
Собор. Фото: ИА PrimaMedia

Жителям Владивостока предлагают внести свои предложения, как лучше благоустроить территорию возле Спасо-Преображенского собора, который введут в эксплуатацию уже в 2020 году. Об этом стало известно в ходе рабочего визита на место строительства объекта губернатора Приморского края Олега Кожемяко и главы Владивостока Олега Гуменюка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Сейчас строители уже приступают к внутренней отделке Спасо-Преображенского собора, прокладке инженерных сетей. Территория, прилегающая к собору, также будет благоустроена. По замыслу архитекторов, это место должно стать еще одним местом отдыха для жителей и гостей дальневосточной столицы.

Помимо этого согласно проекту также будет реконструирована лестница, ведущая от центральной площади к Корабельной Набережной. По мнению губернатора, необходимо предусмотреть парковочные места и инфраструктуру для маломобильных граждан.

"Важно понимать, что все это делается для жителей, и их мнение важно учитывать при проектировании, какие элементы благоустройства нужно предусмотреть", – обозначил глава края.

Сбор предложений организован в администрации города Владивостока. Свои советы и предложения по эскизному рисунку, внесению корректировок в проект благоустройства, жители могут отправлять в адрес управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока: ugia@vlc.ru

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